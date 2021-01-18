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Kuveyt Türk’ten unvanları kaldıran yeni kariyer modeli: Gelişim Mutfağı

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, unvanları kaldıran, çalışanların kariyer tariflerini kendilerinin yazdığı ve farklı alanlarda deneyim kazandığı, çalışanları geleceğin yetkinliklerine hazırlayan yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı ile finans sektöründe bir ilke imza atıyor. Kuveyt Türk, sertifika ve eğitim programlarıyla çalışanların mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunan Gelişim Sepeti ile çalışanların kariyer rotalarını farklılaştırabilecekleri İkili Kariyer Yapısı uygulamalarını da Gelişim Mutfağı kapsamında hayata geçirdi.

İş Dünyası 18.01.2021, 11:31
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Kuveyt Türk’ten unvanları kaldıran yeni kariyer modeli: Gelişim Mutfağı

Türkiye'nin ve finans sektörünün art arda üç yıl en iyi işvereni seçilen ve 2020’de Türkiye’den Avrupa’nın en iyi işveren listesine giren tek finans kuruluşu olan Kuveyt Türk, çalışanlarının memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak çalışmalarına devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışında birçok ödüle sahip olan ve çalışanlarının “İyi ki..” dedikleri insan kaynakları ve eğitim uygulamalarıyla sektörde öne çıkan Kuveyt Türk, “Önce Çalışan Önce İnsan” yaklaşımıyla geliştirdiği uygulamalarına 2021’de yenilerini ekledi.   

Uçtan uca kariyer planı

Çalışanların unvan bariyerine takılmadan kendilerini geliştirmesi ve kariyer yolculuklarını kendilerinin şekillendirmesi gerektiği fikrinden yola çıkan Kuveyt Türk, bu doğrultuda alanında ve sektörde bir ilk olan yeni kariyer uygulaması Gelişim Mutfağı projesini hayata geçirdi. Kuveyt Türk, Gelişim Mutfağı kapsamında sunduğu İkili Kariyer Yapısı ve Gelişim Sepeti uygulamalarıyla, çalışanlarının kendi kariyerlerini uçtan uca planlamasına imkân tanıyor. Çalışanlar, İkili Kariyer Yapısı ile kariyer rotalarını farklılaştırabilirken, Gelişim Sepeti’ndeki sertifika ve eğitim programlarıyla da mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Sektörde bir ilk

Çalışanları, geleceğin iş dünyasına ve iş yapış şekillerine şimdiden hazırlayan Gelişim Mutfağı uygulamasıyla finans sektöründe bir ilki gerçekleştiren Kuveyt Türk, “Gelişimin tarifi sende” sloganıyla seslendiği çalışanlarına kendi kariyer tariflerini yazma fırsatı sunuyor. Gelişim Mutfağı, bir taraftan çalışanların mevcut işlerinde derinleşmesini ve geleceğe donanımlı şekilde hazırlanmasını sağlarken, diğer taraftan çalışanların departmanlar arası rotasyon, deneyimleme eksenli geçici görevlendirmeler, iş başı eğitimler gibi uygulamaları Gelişim Sepeti’nde toplayıp puanlandırarak çalışanlara farklı alanlarda tecrübe kazanma imkânı sunuyor.

“Çalışanlarımızın potansiyelini açığa çıkarıyoruz”

Gelişim Mutfağı uygulamasını hayata geçirme motivasyonlarını anlatan Kuveyt Türk Strateji, İK ve Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Değişen dünyaya yeni ve özgün yaklaşımlarla uyum sağlamayı ve yeteneklerimize yenilerini eklemeyi çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz, ezber bozan Gelişim Mutfağı uygulamasıyla tüm çalışanlarımızın potansiyelini açığa çıkarıyoruz. Bu özel uygulamamızla, kurum kültürümüzden unvanları kaldırarak bankacılık sektöründe bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelişim Mutfağı ile yalnızca unvanları kaldırmıyor, alanında ve sektörde bir ilk olan İkili Kariyer Yapısı ve Gelişim Sepeti olanaklarımızla da çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını renklendiriyoruz. Çalışan deneyimini her zaman daha iyiye ulaştırmak için çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de aynı özveriyle devam edeceğiz” dedi. 

Farklı olanaklarla sürekli eğitim ve gelişim

Gelişim Mutfağı’nda çalışanların gelişimini destekleyen ve kariyer yolculuğunu şekillendiren farklı uygulamalar bulunuyor. Yeni bilgi ve deneyimler edinen çalışanlar, hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyerlerini kendileri şekillendirebiliyor. Unvanların olmadığı bu yeni dönemde Gelişim Mutfağı kapsamındaki Gelişim Sepeti uygulamasıyla da, çalışanların geleceğin mesleklerine ve beklentilerine uygun olarak kendilerini geliştirmelerine ve dönüştürmelerine katkı sağlayacak özel gelişim programları sunuluyor. Farklı sertifika ve eğitim programlarıyla dikkat çeken Gelişim Sepeti’nde yüksek lisans ve doktora programları da puanlandırılıyor. Unvan ve terfi baskılarından uzak İkili Kariyer Yapısı ise çalışanların kendi gelişim yolculuklarına odaklanarak farklı kariyer rotaları çizebilmelerine imkân veriyor.  

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