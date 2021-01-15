Kuveyt Türk ile Generalsolar Enerji Çatı GES’te iş birliğine gitti

Yenilenebilir enerji alanındaki finansman desteğini artıran Kuveyt Türk, enerji sektörünün önde gelen firmalarıyla iş birliği protokolleri imzalamaya devam ediyor. Kuveyt Türk, son olarak enerji sektöründe 10 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren ve güneş enerjisi santrallerinin proje geliştirme, tasarım ve kurulumlarını üstlenerek başarılı projeleri hayata geçiren Generalsolar Enerji ile Çatı Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) alanında iş birliğine gitti. Enerji Tasarrufu Haftası’nda düzenlenen protokolü, Kuveyt Türk Gaziantep Bölge Müdürü Murat Birben ve Generalsolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş imzaladı.

Çatı GES projelerine finansman desteği sağlanmasına yönelik imzalanan protokolle, hem yatırımcılar finansmana daha kolay ulaşabilecek hem de yenilenebilir enerji alanında ülkemizin enerji üretimine katkı sunulacak. İş birliği kapsamında Çatı GES kurulumu için finansman talebi olan müşteriler, Generalsolar Enerji tarafından finansman başvurusunda bulunmak üzere Kuveyt Türk’e yönlendirilecek. Öz tüketim amaçlı kurulacak Çatı GES’ler için gerekli koşulları sağlayan firmalara Kuveyt Türk tarafından uygun koşullarda finansman desteğinde bulunulacak.

“Yenilenebilir enerji alanında daha fazla şirkete destek vereceğiz”

Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kuveyt Türk olarak uygun finansman koşullarıyla, yenilenebilir enerji kaynakları arasından öne çıkan güneş enerjisinden faydalanmak isteyen firmaların yanında olmaya devam ediyoruz. Sektörün tecrübeli firmalarından Generalsolar Enerji ile yapmış olduğumuz iş birliği sayesinde yenilenebilir enerji alanında daha fazla şirkete destek verecek olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinden dolayı Generalsolar Enerji’ye teşekkür ediyorum” dedi.

“Yatırımcılar Çatı GES projeleri için uygun finansmana kolayca ulaşabilecek”

Generalsolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş ise yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Yenilenebilir enerji sektörünün güneş alanında faaliyet gösteren firmamız, tecrübeli mühendis ve çalışan kadrosuyla ülke genelinde çok sayıda başarılı projeler gerçekleştirirken birçok ilke de imza attı. Kuveyt Türk ile imzaladığımız iş birliği protokolü sayesinde yatırımcılar hem Çatı GES projeleri için uygun finansmana kolayca ulaşabilecek hem de güneş enerjisi yatırımlarıyla ülke ekonomimize ciddi katkıda bulunacak. Generalsolar Enerji olarak ülkemizde güneş enerjisi yatırımlarının artmasına vesile olacak bu iş birliğine imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alanda yatırımcılara vermiş oldukları desteklerden dolayı Kuveyt Türk’e teşekkür ediyorum.”