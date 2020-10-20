Kütahya Porselen’e Japonya’dan “Good Design Award 2020” ödülü

Tasarımlarıyla ön plana çıkan Kütahya Porselen, ödüllü koleksiyonlarıyla sektörde adından söz ettiriyor. Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biri olarak anılan “Good Design Award” ile en iyi endüstriyel tasarım ödülü kazanan Kütahya Porselen’in Ayla koleksiyonu, Kunter Şekercioğlu tarafından saf ve yalın bir malzeme olan porselenin tabiatından ilham alınarak tasarlandı.

Zarafeti özünden gelen, doğaya olan bağlılığını içtenlikle ortaya koyan, servis edilen yiyeceklere alan yaratan ve bu deneyimi yaşayan kullanıcılarının anılarına ortak olmaya her zaman hazır Ayla koleksiyonu ile tasarımın sınırını zorlayan ürünleri inceleyerek tasarımları ödüllendiren “Good Design Award”ü kazanan Kütahya Porselen, bir sene içerisinde dördüncü tasarım ödülünü aldı.

Kütahya Porselen’in, Kunter Şekercioğlu tarafından tasarlanan Ayla koleksiyonu ve Kütahya Porselen tasarımcıları tarafından hayata geçirilen Aura koleksiyonu, Design Turkey’de iki ‘‘Üstün Tasarım’’ ödülünü birden kazandı. Aynı zamanda Aura, Ayla ve Galaxy koleksiyonlarının her biri Plus X Award 2020’de ‘’Yüksek Kalite’’ ve ‘’Tasarım’’ ödüllerine layık görülürken Galaxy serisi German Design Award’da ödül kazandı.