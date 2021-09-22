Kütahya Porselen’den Zuchex Fuarı’nda Gövde Gösterisi

Kütahya Porselen, inovasyon çalışmalarının eseri olan en yeni tasarımlarını Zuchex 2021’de tanıtı. En yeni teknolojileri kullanarak geliştirdiği inovatif tasarımlarını dünya sofralarıyla buluşturan marka, sofra estetiğinden ev dekorasyonuna kadar yaşamın tüm alanlarına değer katan koleksiyonlarıyla fuarın gözdesi oldu. Gül yaprağından ilham alınarak tasarlanan “Rosa”, dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid’in imzasını taşıyan ve doğanın kusurluluğuna atıfta bulunan Skallop, özgün tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Phrygia koleksiyonları davetlilerden büyük beğeni topladı.

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, “Zuchex 2021’de tanıttığımız en yeni koleksiyonlarımızın ardında Kütahya Porselen’in Ar-Ge ve inovasyondaki gücü yer alıyor. En yeni teknolojileri üretimimize adapte ederek geliştirdiğimiz sıra dışı tasarımlarımızla dünyanın farklı sofralarında yerimizi alıyoruz” dedi.

Sema Güral Sürmeli: “İnovasyon gücümüzün altını çiziyoruz”

Sürmeli konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Türkiye’nin porselen üretimi ve tasarımındaki üstün gücünü tüm dünyaya tanıtıyor ve ülkemizin dünyadaki vitrinine değer kazandırıyoruz. Bugüne kadar tüketicilerin beğenisine sunduğumuz koleksiyonlarımız ile sektöre yeni kulvarlar kazandırdık. Attığımız her adımda sektörümüz için yeni gelişim alanları yarattık.’’