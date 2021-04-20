Kütahya Porselen pandemiye rağmen yatırımlarına devam ediyor

Son olarak İstanbul İstoç'ta 3.000 metrekare net kullanım alanına sahip bir showroom açan marka, Cevizli’de 1200 metrekare üzerinde hizmet veren mağazasını ise yeniledi. Türkiye genelinde toplam 22 mağaza ile hizmet veren Kütahya Porselen, İstoç’ta hizmete aldığı showroomda bir de akademi açtı ve yakında genç aşçı adaylarına eğitim workshopları düzenlemeye başlayacak.

Ürün çeşitliliği, fonksiyonel çözümler yaratan tasarımları ve fark yaratan hizmetleriyle her yaşa ve profile hitap eden Kütahya Porselen, İstoç'ta açtığı yeni mağazasında dünyaca ünlü tasarım ödülü ürünlerini, yemek, çay, kahve, kahvaltı takımlarını, porselen tencere ve aksesuarlarını tüketicilerle buluşturuyor. Porselen sektörüne yön vermeyi hedefleyen yeni mağaza, son tüketicilerin yanı sıra ihracata ve Horeca iş alanındaki müşterilere yönelik çalışmalarıyla da hizmet verecek.

Kütahya Porselen'in İstanbul İstoç bölgesinde açtığı ve Kütahya Porselen Marmara Bölge Müdürlüğü'nün de içinde yer aldığı 3.000 metrekarelik alana sahip mağazada ateşe dayanıklı porselen tencerelerden çatal-bıçak takımlarına, özel tasarımlardan hediyeliklere kadar binlerce özel ürün satışa sunuluyor.

Yeni mağaza, ürün çeşitliliği kadar sunacağı özel deneyimler ile de dikkat çekiyor. Mağaza içinde yer alan profesyonel mutfakta yürütülecek etkinliklerle Horeca sektörünün önde gelen şefleri, sektör temsilcileri ve basın mensupları ağırlanarak düzenli olarak gastronomi buluşmaları düzenlenecek.

YouTube, sosyal medya ve pazarlama materyalleri için çekimlerin yapılacağı mutfak ve stüdyonun da yer aldığı mağazada öğrencilere yönelik eğitimler de düzenlenecek. “NG Mutfak Sanatları Akademisi” adı altındaki 55 kişilik seminer ve eğitim salonunda gastronomi öğrencilerine eğitimler verilerek kariyerini bu alanda planlayan gençlerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulacak.

Cevizli mağazası da yenilendi

İstanbul Cevizli'de yer alan 1.200 metrekarelik mağazasını farklı müşteri kitlelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri ve konseptleri bir arada sunacak şekilde yenileyen Kütahya Porselen, mağazada tüketicilerine ilham veren alanlar tasarladı. Kutlama sofralarından günlük yaşama ve çocuklara kadar her ihtiyaca dokunacak yeni alanlar tasarlanan mağaza, yenilenen çehresiyle konuklarını bekliyor.