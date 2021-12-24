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Kütahya Porselen İlham Dolu Sofralar Tasarım Yarışması’nın Ödülleri Sahiplerini Buldu

50 yılı aşkın süredir ilham veren sofralar için tasarlayan ve üreten Kütahya Porselen’in tasarımcı ve tasarımcı adaylarına yönelik İlham Dolu Sofralar Tasarım Yarışması’nın kazananları ödülleri ile buluştu. Ödül töreni, 23 Aralık’ta Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşti.

İş Dünyası 24.12.2021, 11:56
Kütahya Porselen İlham Dolu Sofralar Tasarım Yarışması’nın Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ürün çeşitliliği, fonksiyonel çözümler yaratan tasarımları, fark yaratan hizmetleri ve yeni mağazacılık konsepti ile porselen sektörünün gelişimine yön veren Kütahya Porselen, İlham Dolu Sofralar Tasarım Yarışması ile öğrenci ve profesyonellere ilham kaynağı oldu. Kütahya Porselen’in tasarımcı ve tasarımcı adaylarına yönelik İlham Dolu Sofralar Tasarım Yarışması’nın ödül töreni Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşti. Yarışmanın kazananlarına ödüllerinin 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Mert Fırat, İsmail Acar, Tanju Babacan, Esma Güral, Sertaç Ersayın, Günseli Kato, Aslı Filinta ve Gülsüm Güral tarafından takdim edildiği tören, çok sayıda ünlü konuğu da ağırladı. Nafi Güral, Hediye Güral Gür, Yelda Güral, Gülden Güral, Berna Erbilek, Behzat Gerçeker, Ayten Tanrıverdi, Recep Tanrıverdi, Rıza Güral, Esin Güral Argat, Sevim Güral, Erol Güral, Mustafa Süzer, Zeynel Abidin Erdem geceye katılan isimler arasında yer aldı. 

  

Hem öğrenciler hem profesyoneller yarıştı

Yarışmada Türk Kahvesi Fincan Tasarımı Öğrenci Kategorisi’nde Pelin Özbalcı, Türk Kahvesi Fincan Tasarımı Profesyonel Kategorisi’nde Zehra Alan birinci olurken; Dekor Tasarımı Öğrenci Kategorisi’nde Ecem Atalay, Dekor Tasarımı Profesyonel Kategorisi’nde Muzaffer Filiz birinciliğe layık görüldü. Nur Sena Selek ise Rölyef Tasarımı Öğrenci Kategorisi Gülsüm Güral Özel Ödülü’nün sahibi oldu. 

Kültür, Gezegen, Teknoloji temalarında; Dekor, Rölyef, Türk Kahvesi Fincan Tasarımı kategorilerinde düzenlenen İlham Dolu Sofralar Tasarım Yarışması’nda ilk üçe giren ve mansiyon ödülüne layık görülen yarışmacılar çeşitli miktarlarda para ödülleri kazandı. Öğrenci kategorisinde dereceye girenler, Kütahya Porselen Tasarım Merkezi’nde staj imkanına da hak kazandı. 

Endüstriyel üretime uygun, özgün, yenilikçi, çağdaş, kullanıcı odaklı ve sanatsal tasarımların desteklenmesini amaçlayan yarışmanın kazananları yapılan değerlendirme ile belirlendi. Değerlendirme, Yarışma Düzenleme Komitesi ile akademisyen, sanatçı ve endüstriyel tasarımcıların yer aldığı Seçici Kurul tarafından yapıldı. 

  

Öğrenci ve profesyonellerin ayrı kategorilerde katıldığı yarışmada, özgün ve yeni projeler değerlendirmeye alındı. Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinde lisans düzeyinde eğitim görenler öğrenci kategorisinde yarışırken, bu fakültelerde eğitimini tamamlayan profesyoneller, yarışmanın profesyonel kategorisinde yarıştılar. 

Alanında uzman akademisyenler ve sanatçılar değerlendirdi

Temalara uygun olarak hazırlanan dekor ve rölyef tasarımları ile Türk kahvesi fincan tasarımları, Yarışma Düzenleme Komitesi ve üç farklı kategoriye özel belirlenmiş olan Seçici Kurullar tarafından değerlendirildi. "İlham Dolu Sofralar" Tasarım Yarışması’nın seçici kurullarında; seramik sektörü ile ilişkili uzmanların yanı sıra, farklı sanat dallarından ve iş dünyasından uzmanlar da yer aldı. 

Yarışmanın ödül töreninde konuşan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli şunları kaydetti: “Kendim de güzel sanatlar mezunuyum. Dolayısıyla genç tasarımcı arkadaşlarımızın geçtiği yolları, yaşadıklarını, hislerini, bir tasarımın nasıl hayat bulduğunu kendim de çok iyi biliyorum. Onlara destek vermek, onların hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek bizim için bir misyondu ve bunu tasarıma verdiğimiz desteklerle sürdürmeye çalışıyoruz. Yaz aylarında NG Kütahya Seramik’in tasarım yarışmasını yaptık ve sonuçlandırdık. Gördük ki genç tasarımcı arkadaşlarımıza verdiğimiz destekler onların önlerini, ufuklarını, vizyonlarını açma anlamında son derece önemli. Tasarımın ve tasarımcının bir ürüne kattığı değerin bilincinde olarak tasarım yarışmalarının devamını da yapacağız. Bu gece istedik ki ödül alan arkadaşlarımız ödüllerini çok kıymetli sanatçılardan, tasarımcılardan alsınlar ve bu güzel bir anıya dönüşsün, taçlansın. Bu anlamda ödül vermek için aramızda olan konuklarımıza çok teşekkür ediyorum.” 

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