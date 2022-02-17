KÜTAHYA PORSELEN, DÜNYANIN EN BÜYÜK ZÜCCACİYE FUARI AMBIENTE’Yİ SAPANCA’YA TAŞIDI

Kütahya Porselen, NG Enjoy Hotel’de düzenlediği “Sapanca The Show” fuarında Bevel, Capri, Feat, Mammi, Craton gibi yepyeni koleksiyonlarını ve birçok yeniliği ihracat müşterilerine tanıttı. Üç gün boyunca süren etkinliğe Almanya, Fransa, Danimarka, Belçika, Brezilya, Mısır, İsrail, Dubai, Katar gibi birçok ülkeden bayiler katıldı.

Hedef daha fazla üretim, satış ve ihracat

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral, fuarda hedeflerinin daha fazla üretim, satış ve ihracat yapmak olduğunu belirtti.

Yeni koleksiyonlar büyük beğeni topladı

Gücünü inovasyon ve tasarımdan alan, dünyada, inovatif yeni nesil koleksiyonları ile pek çok ödüle layık görülen Kütahya Porselen yeni koleksiyonlarını “Sapanca The Show”da ihracat bayilerinin beğenisine sundu.

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral, Kütahya Porselen’in benimsediği en önemli stratejilerinden birinin tasarım olduğunu belirterek şunları dile getirdi: “Bizim için tasarım değer yaratmaktır. Biz her bir ürünümüzün kullanıcısını mutlu etmesini isteriz. Kendi bünyemizdeki inhouse tasarımcıların yanı sıra global tasarımcılar ile iş birliği yaparak yeni koleksiyonlar geliştiriyoruz. En son ünlü tasarımcı Karim Rashid ile Skallop Koleksiyonunu hayata geçirdik. Kütahya Porselen ailesi olarak yarım asrı aşkın süredir, insan sağlığına dost olduğumuzu vurguluyoruz. Aynı zamanda üstün teknolojimiz ile özgün ve yenilikçi koleksiyonlar üretmeye, dünya porselen sektöründe trendleri belirlemeye devam ediyoruz. Küresel ölçekte sürdürülebilir ürün ve üretim gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Bizde sürdürülebilir üretim anlayışımız, hızlı ürün geliştirme gücümüz ile dünyanın pek çok ülkesinde yeni nesil koleksiyonlarımızla yer almayı sürdürüyoruz.”