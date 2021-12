KÜTAHYA PORSELEN COSMIC LOVE KOLEKSİYONUYLA GÖKYÜZÜNÜN POZİTİF ENERJİSİNİ YAŞAMA YANSITIYOR

Kütahya Porselen, Hande Kazanova iş birliğiyle çok özel bir koleksiyona imzasını attı. Cosmic Love koleksiyonu, kraliyet yıldızlarından ay döngüsüne gökyüzünün enerjisini kupa, dekoratif obje ve tabaklar ile evlere getiriyor. Koleksiyon kadim bilgilerin gizemli dünyasını ve gökyüzünün pozitif enerjisini yaşama yansıtıyor.

KADİM BİLGİNİN İZİNDE…

Ay, Dünya’nın etrafında dönmeye başladığında Dünya, Ay’a daha çok yaklaştı. Birlikte Güneş’in etrafında gece gündüz demeden döndüler. Kadim bilginin sırlarını bilen yıldızlar da karanlığın içini aydınlatarak yol gösterdiler. Bu birliktelikten; umut, aşk, şans ve nice güzellikler doğdu. Gökyüzünün pozitif enerjisini yaşama yansıtan Cosmic Love koleksiyonu da umudu ve şansı yaşamlara taşımak için ‘’Herkes kendi hayatının parlayan bir yıldızıdır’’ mottosuyla tasarlandı.

HANDE KAZANOVA: “BU HAYATTA HER ŞEYİ BAŞARMA LÜKSÜMÜZ VAR”

Lansmanda gezegenlerin hayatımız üzerindeki etkilerini, 2022’de burçları nelerin beklediğini, Ay döngüsünün günlük hayatımıza yansımalarını konuklar ile paylaşan Hande Kazanova, “İnsanın hayallerine odaklanması çok önemli. Her gün 5 dakika kendi istediklerimize, hedeflerimize odaklanırsak gerçekleşmeyecek hiçbir şey yok” dedi ve konuşmasına şöyle devam etti: “Haziran ayında NG Phaselis’te Kütahya Porselen’in dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid iş birliğiyle hayata geçirdiği Skallop koleksiyonunun lansmanı gerçekleşmişti. O gün ‘Ben de bu ekiple bir şey yapmalıyım’ diye içimden geçirmiştim. Tam iki ay sonra Sema Hanım beni aradı ve o an çığlık attım. Çünkü tam da bunu istiyordum! Dileğim gerçekleşti ve Cosmic Love koleksiyonu bugün burada. Lansmanımızın adı ‘Herkes kendi hayatının yıldızıdır’. Eskiden her insanın bir yıldız olduğu söylenirmiş. Gökyüzündeki her yıldız bir insanın yaşamını temsil edermiş. Hepimizin bir yıldızı var. Bazen sönük gibi gelebilir ama bir anda parlayabilir. Hayatınızın yıldızı olun, hayatınızın kontrolünü elinize alın mottosuyla bu koleksiyonu hazırladık. Gezegenler bazen öyle zor açılar oluşturuyorlar ki zorlanıyoruz. Ama aynı zamanda bir şey öğreniyoruz. O yüzden yapamazsın diyenlere karşı yaparsın, olamaz diyenlere inat olur, bu hayatta her şeyi başarma lüksümüz var, her şeyi başarabiliriz. Ayın hareketleri haritalarımızda çok önemli, bunu tasarımlara yansıttık. Yeni ay tohum atmak için, hilal başlangıçlar için, son dördün yarım kalan işleri toparlanmak için önemli zamanlar. Koleksiyondaki objeler ayın hallerine göre tasarlandı. Gökyüzünün enerjisine her zaman açık olmak çok önemli. Biz bu enerjiyi harika bir seriye indirdik. Cosmic Love serisi sabretmemiz gereken zamanlarda sabretmeyi, affetmemiz gereken zamanlarda affetmeyi, hayatı daha güzel bir noktada görmeyi, gökyüzünün enerjisine açık olmayı bize hatırlatacak.”

SEMA GÜRAL SÜRMELİ: “COSMIC LOVE İLE GÖKYÜZÜNÜN ENERJİSİNİ EVLERE TAŞIMAK İSTEDİK”

Demet Sabancı, Revna Demirören, Nilüfer Bulut, Fatih Altaylı, İsmail Küçükkaya, Doğan Şentürk, Selçuk Tepeli, Pınar Altuğ Atacan, Ebru Akel, Ayse Tolga, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Alegra Levi, Akasya Asıltürkmen, Açelya Akkoyun, Arzu Savgı, Elvan Odabaşı, Ahu Kahraman, Ahu Orakçıoğlu, Meltem Acet, Aslı Şafak, Müge Sırmabıyık, Merve Yıldırım, Şükran Güzeliş gibi birçok ünlü ismin de katıldığı lansman Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ev sahipliğinde gerçekleşti. Cosmic Love koleksiyonunun kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Sema Güral Sürmeli koleksiyonla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Gücünü tasarım ve inovasyondan alan bir marka olarak yeni nesil koleksiyonlarımıza bir yenisini ekledik. Hande Kazanova ve tasarım ekibimizin ortak çalışmalarıyla çok içimize sinen bir koleksiyon ortaya çıktı. Markaların iş birlikleri eğer birbirlerine güç veriyorsa önemlidir. Aksi takdirde sadece bir koleksiyon çıkartmış olursunuz. Biz bu koleksiyonla gökyüzünde yaşanan enerjiyi evlere taşımak istedik. Hepimiz birer yıldızız. Umarım koleksiyonumuz size de aynı heyecanı verir. Yıldızınız her daim parlasın ve hepimiz birbirimizin yıldızından ışık alalım, güç alalım.”