Kütahya Porselen Başkanı Sema Güral Sürmeli'den üç yeni fırın yatırımı müjdesi

Dünya Gazetesi'nden Vahap Munyar'ın Patronlar Anlatıyor programına konuk olan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, krize rağmen yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Güral, "Babam Nafi Güral hep şunu söyler, 'Kriz lafını kabul etmiyorum'. Biz herşeye rağmen yatırım yapmaya çalışıyoruz. Ben herkesten şunu rica ediyorum. Dışarı çıksınlar, bir kahve içsinler. Bütün sektörleri elimizden geldiğince destek olsunlar" dedi.

Son zamanlarda üretim kapasitelerini çok büyük oranda artırdıklarını açıklayan Güral, "Bizim bugüm üretim kapasitemiz 9 Milyon parçadan 120 Milyon parçaya geldi. Benim küçüklüğüm fabrikada geçti. Kütahya porselen bugün en çok bilinen bir marka ise bizim özverimizden kaynaklanıyor" diye konuştu.

YENİ YATIRIM 2022'DE DEVREYE GİRECEK

NG Grubu olarak yatırımlara devam ettiklerini dile getiren Güral, "NG Grubu olarak, yeni bir yatırımız daha söz konusu. 2022 yılında üç fırın daha devreye alacağız. Bu da üretim kapasitemizin çok fazla artması demek. Her fabrikada farklı yatırımlarımız söz konusu. Grup yatırımlarımızı devreye alıp üç fırın daha devreye alıyoruz. Şimdi yatırım müjdesi veriyoruz. İnşaallah seneye devreye alacağız. Bu ayrıca istihdam demek. Anadolu'da istihdam çok önemli. Dolayısıyla biz her yatırımı istihdam gözüyle baktığımız için bunları çok önemsiyoruz" dedi.

Güral Ailesi olarak Kütahya'ya çok büyük önem verdiklerini dile getiren Güral, "Biz aile olarak tüm yatırımlarımızı Kütahya'da yapıyoruz. Vergilerimizi Kütahya'da ödüyoruz. Evlerimiz işyerlerimiz Kütahya'da. Güral Ailesi için Kütahya çok önemli. Bu nedenle yatırımlarımızı Kütahya'da yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.