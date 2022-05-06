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Ali Koç: "427 gündür için 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 6 Mart 2021, 28 şampiyonluk. 30 Aralık 20212 Süper Kupa başvurusu, üzerinden 127 gün geçti. 31 Ocak 2022’de Trabzonspor’un resmi sitesinden 2010-11 şampiyonu ibaresinin kaldırılması iç
Ali Koç: "Devletimize sesleniyorum; bu pankart için gerekenlerin yapılmasını, otobüsümüzü kurşunlayanların bulunmasını istiyoruz."
Ali Koç: "Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu sürece toplantılara katılmayacağız."
Kusursuz Sunumlarda Annelerin Vazgeçilmezi: Bambum
Koşulsuz sabır ve fedakârlıklarıyla birer koruyucu meleği olan annelerin gününde bambu konseptli mutfak ürünleri hediye alternatiflerinin başında geliyor. Şık ve kusursuz sofra sunumlarında annelerin en büyük yardımcısı olan Bambum, çerezlik, sunumluklar, servis tabakları ile annelerin kalbini fethediyor.
İş Dünyası 06.05.2022, 09:26
Doğal ve sağlıklı yapısıyla herkesin güvenini kazanan Bambum, yüzde yüz yerli bambu ürünleriyle annelerin enfes lezzetlerine eşlik ediyor. Hediye arayanların kurtarıcısı olan Bambum, geniş ürün yelpazesiyle her mutfağın tamamlayıcısı oluyor.
Servis tabağından çerezliğe salata kâsesinden peynir tabağına kadar yüzlerce çeşit ürünü hediye arayanların beğenisine sunan Bambum, uzun ömürlü yapısıyla tercih sebebi oluyor. En zarif hediye seçenekleri arasında yer alan Bambum, sofra sunumlarında annelerin yardımcısı oluyor.