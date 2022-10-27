Kurumsal yemek pazarına 65 milyon dolarlık inovatif buluş

Bazı şirketler ofise dönmeyi zorunlu tutsa da esnek çalışmayı benimseyen ve kalıcı hale getiren şirketlerin sayısı oldukça fazla. Klasik düzende devam etmek isteyen kurumlar, çalışanlarını ikna etmek için birçok yaratıcı teşvikler sunsa da artık kimse haftanın beş günü ofise gitmek istemiyor. Bu durum, çalışanların yan haklarına ilişkin düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Yan haklar arasında gündemi en çok meşgul edense öğle yemeği konusu. Enflasyona yenilen yemek kartları, pahalılaşan restoranlar, ucuz ama kalitesiz alternatifler, kapanan yemekhaneler ve son zamanlarda çalışanların çok daha talepkar oldukları sağlıklı beslenme isteği işvereni zora soktu. 10 yıla yakın süredir kurumsal yemek hizmeti sunan Meal Box, Premier Kampüs Ofis’te açtığı restoranla Türkiye’yi ilk kez “Ofis Restoran” kavramı ile tanıştırdı. Bu restoranda çalışanlar, dünya mutfaklarından seçtikleri gurme lezzetleri canlı müzik eşliğinde yiyorlar.

Konu artık basit bir öğle yemeği ihtiyacı olmaktan çıktı

Meal Box CEO’su Murat Demirhan, “Çalışanların ‘bugün ne yesem?’ sorularıyla bundan yaklaşık 10 yıl önce başlayan kriz, Meal Box’ın doğmasına sebep oldu. Bugünkü soru daha çok nerede ve kaça yesem? 2014 yılında ne yesem sorusuna abonelik modeliyle her gün ofislere çalışanların ayağına götürdüğümüz sağlıklı ve lezzetli paket yemeklerle çözüm bulmuştuk. Zamanla paketli yemekleri çeşitlendirdik. Pandemide şirketlerin restoranını kapatması, evden çalışma sistemine geçilmesi ve hijyen endişesiyle dışarıdan yemek siparişine mesafeli durulması gibi nedenlerle paketli yemek hizmeti altın çağını yaşadı. Aboneliklerimiz %70’lere çıkarken, sektör 10 kat büyüdü. Pandemiden sonra dinamikler çok hızlı değişir oldu. Özellikle son iki yılda ofislerin doğası da değişti. Paketli yemek modelinin yeterli olmadığını gördük. Hem çalışanı hem de iş vereni çıkmaza sokan öğle yemeği sorununa nasıl nefes aldırabiliriz diye düşündük. İhtiyaca, talebe uygun çözümler geliştirmeye odaklandık. Ve Türkiye’de bir ilk olan ‘Ofis Restoranları’ projesini hayata geçirdik” dedi.

Hem çalışanı hem işvereni mutlu edecek bir çözüm

“Ofislere dönüşün başlamasıyla birlikte öğle yemeğini daha az maliyetle çözmek isteyen iş verenlerin, pandemide kapattıkları yemekhanelerini yeniden açtığını gördük. Ancak yapmış olduğumuz araştırmalar gösteriyor ki; iş yeri yemekhaneleri genel özellikleriyle çalışanlar tarafından çekici bulunmuyor. Büyük tencerelerde yapılan tabldot yemekleri tatsız ve özensiz görülüyor. Bu nedenle yemekhaneye gitmeyerek öğle yemeği ihtiyacını kendisi karşılamak isteyen çalışan cebinden ekstra harcama yaparak sadece kendisini değil, tüketilmeyen ancak parası ödenen yemek hizmetinden dolayı işverenini de zarara uğratıyor. Amacımız her iki tarafı da mutlu edecek bir çözüm bulmaktı ve oldu. Bu restoranlarda keyifle yenilen yemekler sayesinde öğle molaları yine birlikte ve daha güzel geçiyor.”

Standart yemekhaneler tarihe gömülecek

“İlk etapta hedefimiz yemekhaneleri çalışanlar için cezbedici bir ortama dönüştürmekti. Çoğu iş yerlerinde yemekhaneler, sadece yemek saatlerinde bir araya gelinen, tek tip uzun masaların olduğu, sabit bir tasarıma ve sıkıcı atmosfere sahip yerlerdi. Ofis restoranlar sayesinde, klasik tabloid menüler de uzun yemek kuyrukları da tarihe karışacak. Masa ve sandalyelerden masaüstü ekipmanlarına kadar isteğe özel olarak yeniden tasarladığımız bir düzene geçtik. Meal Box’ın yüksek teknolojiyle donanımlı, hijyenik ve modern mutfağında, yetenekli şefler tarafından hazırlanan 5 farklı zengin içerikli menü, Meal Box’ın çalışanları tarafından iş yeri yemekhanesine getirilerek porselen tabaklarda çalışanlara sunuluyor. Haftada bir kez yapılacak canlı müzikle de çalışanların keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz.”

Geleceğin trendi olacak

“Çalışanların gün içinde beyin fırtınası yapmak için esnek ve modüler bir ortamın içinde bulunmaları, yeni fikirler üretmek ve çalışanlar arasında sinerji oluşturmak, yaratıcı düşünceyi teşvik etmek konusunda oldukça verim sağladığı söyleniyor. Şirketler, çalışanlarını motive etmek ve uzun vadede bağlılıklarını korumak istiyorsa, çalışanların değerini yansıtan bir çalışma ortamı da sağlamalılar. Ofis restoranları, yakın gelecekte birçok şirketin kurumsal kimliğinin temel bir parçası haline gelecek.”

“65 milyon dolar kazanç sağlayacağız”

“Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu’na (YESİDEF) göre, Türkiye’nin iş gücü bugün 29 milyon kişiden oluşuyor. Türkiye’de yemek servisi endüstrisi taşımalı yemek, yerinde yemek, toplu yemek ve paket yemek hizmetleriyle 6.5 milyar dolarlık yıllık ciroya sahip devasa bir sektör. Bugün 4.000 şirket bu alanda hizmet veriyor ve 1,5 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Pandemi sonrası işyerlerinin açılışıyla yemek endüstrisi daha da büyüdü. Yıl sonuna kadar da kapasitede %10-15’lik bir yükseliş bekleniyor. ‘Ofis Restoranları’ sistemi bize 65 milyon dolar ekstra kazanç getirecek. Premium Ofis ilk restoranımız oldu. Bundan sonra gelen taleplere göre yeni ofis restoranları devreye sokacağız. Önümüzdeki yıl İstanbul’da en az 10 yemekhaneyi daha dönüştürecek ve ofis restoranlarının sayısını artıracağız.”