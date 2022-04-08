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Kurumsal yatırımcılar 'TKYD 1. Portföy yatırım zirvesi'nde bir araya geldi

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD) düzenlemiş olduğu “1. Portföy Yönetimi Zirvesi”nin açılışında konuşan TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı, son yıllarda fon piyasalarına ilgi gösteren bireysel yatırımcıların önemli bölümünü gençlerin oluşturduğunu belirterek, “Portföy Yönetim Sektörü tarihi rekorlar kırsa da genç nüfusun yatırım fonlarına giderek artan ilgisini göz önünde bulundurduğumuzda ileriye dönük potansiyelin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz” dedi.

İş Dünyası 08.04.2022, 11:44 08.04.2022, 11:51
Kurumsal yatırımcılar 'TKYD 1. Portföy yatırım zirvesi'nde bir araya geldi

Kurumsal yatırımcılar, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından bu yıl ilki düzenlenen; “TKYD 1.Portföy Yönetimi Zirvesi”nde bir araya geldi.

Borsa İstanbul’un (BİST) ev sahipliğinde 7 Nisan Perşembe günü düzenlenen zirveye, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergün, Takas İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu’nun yanı sıra, çok sayıda sektör temsilcisi katılım gösterdi. Zirve, TKYD’nin YouTube kanalında da canlı olarak yayınlandı. Zirve, yatırım fonlarının geleceğine ilişkin önemli analiz ve öngörülerin de yapıldığı, dört ayrı panele ev sahipliği yaptı.

Zirve’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı, Türkiye’nin istikrarlı ve yüksek büyüme için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansman kaynağını sağlamada portföy yönetim sektörünün öneminin her geçen gün arttığına işaret etti.

TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı

Portföy Yönetimi sektörünün büyüklüğü 684 milyar ile GSYH’nin yaklaşık %10’una ulaştı.

Yatırımcı ilgisindeki artışa paralel olarak son dönemde Portföy Yönetim Sektörü’nün yönettiği varlıklarda da oldukça hızlı bir büyüme yaşandığına vurgu yapan Ersarı, 2019 yılı sonunda 284 milyar TL olan Türkiye Portföy Yönetimi Sektörü’nün, Şubat itibarıyla yüzde 141 artışla 684 milyar TL büyüklüğe ulaştığını ve sektörün bu büyüklüğü ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yaklaşık yüzde 10’una ulaştığını vurguladı. Ensarı; “2021 yılı sonunda 63 trilyon Euro’ya çıkan Dünya Yatırım Fonları varlıkları da önümüzdeki potansiyeli bizlere net olarak gösteriyor” dedi.

Özel sektöre ayrılan kaynak 200 milyar TL ye yaklaştı.

Bu haliyle Türkiye Portföy Yönetim Sektörü’nün finansal sistem içindeki ağırlığının da oldukça önemli bir noktaya ulaştığını belirten Ersarı, piyasalardaki derinliğin ve dolayısıyla finansal istikrarın olmazsa olmaz paydaşlarından biri haline geldiğini söyledi. Portföy Yönetimi Sektörü’nün yarattığı uzun vadeli finansman olanakları ile şirketlere ve ülke ekonomisine de önemli değer kattığını belirten Ersarı; “TKYD olarak portföy yönetim sektörünün büyümesi ve ülke ekonomisine sağladığı katma değerin artırılması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Portföy Yönetimi sektörü gerek borç, gerekse sermaye olarak özel sektöre yaklaşık 200 milyar TL kaynak desteği sağlar noktaya gelmiş durumda. Geldiğimiz noktada sektörümüzün artık reel ekonominin finansmanında daha etkin olarak konumlanmaya başladığını görüyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

“Yatırım kavramı da yeniden şekillendi”

Yeni teknolojilerin gelişimi ve sunduğu fırsatların iş yapma biçimlerinden, günlük alışkanlıklar ve hatta yatırım davranışlarına kadar tüm yaşam anlayışını kökten değiştirdiğini de ifade eden Ersarı, bu konuda şunlara değindi:

“Dünyada tüm endüstrilerde olduğu gibi bu süreç, “yatırım” kavramını da yeniden şekillendiriyor. Bu dönüşüm, yatırımcıların tercihlerini de etkiliyor. Mevcut yatırım koşulları, yeni nesil finansal teknolojiler ve öne çıkan yeni temalar sayesinde, başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasalarına olan ilgi güçleniyor”

Zirvede bir konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Araçlar ve Analiz Dairesi Daire Başkanı Haldun Nigiz,portföy yönetim şirketlerinin yönettiği varlık portföyünün 690 milyar TL’ye ulaştığını vurgulayarak bu büyümede, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nun (TEFAS) etkisinin yadsınamayacağını belirtti.

Piyasalar, Portföy Yönetimi Sektöründe Teknoloji, Sürdürülebilirlik, ESG ve Yatırım Fonları ile Portföy Yönetimi konularında Birbirinden özel paneller düzenlendi

Açılış konuşmasının ardından panellere geçildi. HSBC Portföy Yönetimi Grup Başkanı Yiğit Onat’ın moderatörlüğünde, “Yerel ve Küresel Piyasalarda Beklentiler” başlıklı ilk panelde; İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı-Ekonomist Nilüfer Sezgin ve Denon Partners Yönetim Danışmanlığı AŞ Yönetici Ortağı-Stratejist Fatih Keresteci panelist olarak yer aldı.

Ak Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ertunç Tümen’in moderatörlüğünü üstlendiği, Takas-İstanbul Saklama ve Kolektif Yatırım Kuruluşları Direktörü Emre Koçbey, İnfina Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Nejat Özek ile ATP GMY & Tradesoft Genel Müdürü Hamit Can’ın konuşmacı olarak katıldığı ikinci panelde; “Portföy Yönetim Sektöründe Teknoloji” konusu ele alındı.

Zirvenin öğlenden sonra gerçekleştirilen oturumları ise sektörün önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Yağız Oral’ın moderatörlüğünü yaptığı; YTÜ Finans, Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güler Aras, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Güzhan Günay, Yapı Kredi Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Okan Uzunoğlu ile Refinitiv an LSEG Business Türkiye Ülke Yöneticisi Alev Alp Esen’in konuşmacı olarak katıldığı panelde; “Sürdürülebilirlik-Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) Kurumsal Yatırımcılar Açısından Bakış” konusu irdelendi.

1.Portföy Yönetimi Zirvesi’nin kapanış panelinde; “Yatırım Fonları ile Portföy Yönetimi” konusu ele alındı. Inveo Portföy Yönetimi Genel Müdürü Halim Çun’un moderatörlüğünde gerçekleşen panele; Ludens İleri Finansal Hizmetler Yönetici Ortağı Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emrah Ahi, Odeabank Genel Müdür Yardımcısı Cem Muradoğlu ve Yatırım Fonu Blog Yazarı Kıdemli Yönetici Yücel Ferek konuşmacı olarak katıldı.

#kurumsal yatırımcılar #portföy
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