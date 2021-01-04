Kurum içi suistimale uğrayan kuruluşların %61’i zararlarını telafi edemiyor

Bu bölge kurum içi suistimal arasında da ilk sırada yer alıyor. Ödeme sistemleri alanında yenilikçi yaklaşımları ve fintech sektöründeki tecrübeli ekibiyle hızlı bir ivme yakalayan Sipay’in yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta-Batı Asya’da kurum içi suistimal yöntemlerinde rüşvet ve yolsuzluk %61 ile açık ara ilk sıradayken, nakit dışı işlemler %22, sahte faturalandırma %17 oranında olduğu görülüyor.

Dolandırıcılık denetmenlerine yönelik profesyonel meslek kuruluşu olan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2020 Suistimal/Sahtekarlık Raporu’nu yayınladı. Rapora göre 2018-2020 yılları arasında 125 ülkeden bildirilen 2504 suistimal/sahtekarlık vakasının yol açtığı finansal kaybın 3,6 milyar dolardan fazla olduğu görülüyor. Bu oran, rapordaki şirketlerin yıllık cirolarının yaklaşık %5’ine tekabül ediyor. Rapora göre dünyada her bölgedeki en yaygın suistimal/sahtekarlık türü, zimmete para geçirme. En fazla finansal kayba neden olan sahtekarlık ise yıllık 954 bin dolarla mali tablo usulsüzlüğü olarak öne çıkıyor.

Yayınlanan rapora göre şirketlerde suistimal/sahtekarlık vakalarıyla karşılaşan departmanların %15’i operasyon, %14’ü muhasebe, %12’si üst yönetim ve %11’i satış olduğu görülüyor. Raporda yer alan vaka sayılarına göre ABD ve Kanada 895 vaka ve %46 oranıyla birinci, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta-Batı Asya bölgesi 95 vaka ve %5 oranla sonuncu olarak yer alıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta, Batı Asya ülkelerindeki kurum içi suistimale uğrayan kuruluşların %61’i zararlarını telafi edemiyorlar. Bu bölge kurum içi suistimal arasında ilk sırada yer alıyor.

Kurum içi suistimal yöntemlerinde rüşvet ve yolsuzluk %61 ile ilk sırada

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta-Batı Asya’da kurum içi suistimal yöntemlerinde rüşvet ve yolsuzluk %61 ile açık ara ilk sıradayken, nakit dışı işlemler %22, sahte faturalandırma %17 oranında olduğu görülüyor.

Türkiye’nin yeni nesil ödeme çözümleri sunan finansal teknoloji şirketi Sipay’in Fraud Uzmanı Emre Kahyaoğlu rapor sonuçlarına ilişkin şu sözleri ifade etti: “2018 – 2020 dönemini kapsayan raporda bölgemizde toplam bildirilen suistimal vaka sayısı 95 olarak belirtilirken Sırbistan 14 vaka sayısıyla birinci sırada yer alıyor. Sırbistan’ı 13’er vaka sayısıyla Türkiye ve Rusya takip ediyor. Faillerin %26’sı şirket sahibi ve üst düzey yönetici, %37’si yönetici, %34’ü ise uzman ve altı pozisyonlarda olduğu görülüyor. Failin pozisyonu yükseldikçe sebep olduğu finansal kayıp da artış gösteriyor.”