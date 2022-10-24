KURUÇEŞME’NİN EN YENİSİ “STEFANO” KAPILARINI AÇTI

Stefano, sade ambiyansı ve boğaz manzaralı terası ile keyifli bir ortam sunuyor. İş çıkışlarında özel kokteyllerin ardından enfes bir akşam yemeği için ideal bir mekân olan restoran, kısa zamanda Kuruçeşme’nin klasikleri arasındaki yerini aldı. “İncili Gastronomi” ödüllü, deneyimli şef İsmet Saz’ın elinden çıkan Stefano’nun menüsü, beef carpaccio, risotto truffle, calamar gibi farklı damaklara hitap eden İtalyan mutfağının en güzel yemeklerinden oluşuyor, baklava hamurundan yapılan Napolyon tatlısı inanılmaz bir lezzet ve çok seviliyor.

Stefano, sezonu yakalayan keyifli menüsü ile kaliteli gerçek İtalyan lezzetlerini sunuyor. İtalya’nın en öne çıkan bölgelerinden tradisyona özen gösterilerek seçilen yemeklerini ve İtalyan makarnalarını günün her saatinde denemek mümkün. Stefano’da özel rezervasyon ile şef masası yapıldığında, şef İsmet Saz güne özel menü çalışıyor ve seçilen şarap eşleşmesi ile servise kendisi de katılıyor.

Stefano, şıklık, samimiyet ve lezzet arayanların beğenisini kazanırken İstanbul’daki yeme içme ve eğlencenin merkezlerinden biri olan Kuruçeşme’deki eşsiz konumu ve ulaşım kolaylığı ile de tercih ediliyor.

Boğaz’da bir İtalyan bir ilk ve İsmet Saz’ın gustosu ile bir lezzet şölenine dönüşüyor…