Küresel savunma sanayiine Öztiryakiler damgası
Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe 130 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztiryaki, “Hayallerimize sınır koymuyoruz. Bugün ABD ordusu dahil 23 ülkenin askeri lojistik ürünlerini temin ediyoruz. Diğer yandan 10 milyon dolar yatırımla endüstriyel buzdolabı fabrikamızı devreye alıyoruz.” dedi.
Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe 5 bin çeşit ürün portföyü ve bin 300 kişilik istihdamı ile faaliyetlerine devam eden Öztiryakiler, geliştirdiği ürünlerin yüzde 60'ını ihraç ederek, küresel savunma sanayindeki konumunu pekiştiriyor. Türkiye’nin hızlı tren projelerinin mutfak ekipmanlarını temin eden şirket, ABD ordusu dahil 23 ülkenin askeri lojistik ürünlerini üretip ihraç ediyor.
23 ülkenin askesi lojisit ihtiyaçlarını karşılıyor
Şirketin savunma sanayinde ciddi atılımlar yaptığını ve bu alanda yaptığı yatırımların karşılığını aldığını söyleyen Öztiryaki, “Endüstriyel mutfak ürünleri özelinde uzun süredir Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ana tedarikçilerinden biriyiz. 2005 yılından beri askeri yaşam üniteleri alanında üretim ve ihracat yapıyoruz. 2009’da Malezya’ya 10 adet Sahra mutfağı gönderdik. Rus ordusu için Sibirya’da taşınabilir kamp kurduk. Bu projede çamaşırhane, mutfak, duş ve tuvalet ürünleri tasarlayıp ihraç ettik. Bugün 23 ülkeye askeri lojistik destek ürünleri temin ediyoruz. Mutfak, çamaşır, bulaşık, ekmek, su arıtma, sağlık üniteleri, kumanda üniteleri ve lojistik ürünlerde dünyada rakibimiz yok demek yanlış olmaz. Söz konusu ürünler yüzde 100 oranında Türk mühendislerimizin tasarımı ve kendi yerli üretimimizdir.” diye konuştu.
Pandemide cirosunu TL bazında artırdı
Şirketin kısa ve orta vadedeki projeksiyonuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Öztiryaki, “130 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir firmayız. Bu rakamı 150’ye çıkarma hedefimiz var. Pandemi döneminde TL bazında ciromuzu artırdık. Fark yaratan ürünler konusunda dünyadaki rakiplerimizle aramızı açan bir şirketiz. Dünyada ulaşmadığımız bölge yok. İşin özünde insanlarda güven sağlamak ve en önemlisi marka olmak var. Japon ortağımız da kendi sektöründe dünyanın en büyük üçüncü şirketi.” şeklinde konuştu.
Sanayi tipi buzdolabı üretecek fabrikasını hizmete alacak
Şirketin 10 milyon dolar yatırımla yıllık 30 bin adet sanayi tipi buzdolabı üretecek fabrikayı hizmete alacaklarını söyleyen Yusuf Öztiryaki, “Çorlu’daki fabrika 200 kişiye ek istihdam sağlayacak. Endüstriyel buzdolabı sektöründeki varlığımızı pekiştirmeyi ve daha fazla ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz.” dedi.
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