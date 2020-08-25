KÜRESEL PAZAR DARALIRKEN TÜRK MÜTEAHHİTLER YERİNİ KORUDU

TMB Başkanı Mithat Yenigün, elde edilen başarının salgın gündeminde sektöre büyük moral olduğunu belirtirken, “Mevcut zorluklara rağmen hedeflerimiz, azmimiz ve inancımız var… Sadece sektörümüz için çabalamıyoruz. Hedeflerimiz, aynı zamanda ulusal başarılarımıza, ulusal refahımızın artırılmasına da yönelik …” dedi.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record), her yıl tüm dünyada ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle takip edilen, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi”nin 2020 yılı sonuçları açıklandı. Türk müteahhitleri, uluslararası inşaat pazarında geçen yıl yaşanan %2,9’luk daralmaya rağmen listede yine 44 firma ile ikinciliği korumayı başardı.

Sektörün yurtdışı başarısı Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde 25 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen basın toplantısıyla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından duyuruldu.

“Büyük müteahhitler salgının ve petrol fiyatlarının kuşatmasında”

ENR, listenin yer aldığı“Covid-19 ile Mücadele” başlıklı bülteninde, son yıllarda korumacılık ve ticaret savaşları, politik çalkantılar ve emtia fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların olumsuz etkisi altında olduğunu belirttiği uluslararası inşaat pazarının 2019 yılında %2,9 oranında daralarak 487,3 milyar ABD Doları’ndan 473,1 milyar ABD Doları’na gerilediğini kaydetti. ENR, son dönemde uluslararası müteahhitlik firmalarının Covid-19 salgınının ve ona bağlı olarak petrolde yaşanan fiyat savaşının da kuşatması altında bulunduğuna işaret etti.

Türkiye, küresel pazardaki payını korudu; Avrupa’daki payını artırdı

ENR listesinde, uluslararası müteahhitlik pazarının daralmaya başladığı 2019 yılında Türkiye’nin performansını koruyarak sıralamada bir önceki yılda olduğu gibi 44 firma ile Çin’in ardından ikinci sırada yer alması dikkat çekti. Listede firma sayısına göre Türkiye’yi ABD izledi. Türk firmaları 21,6 milyar ABD Doları tutarında gelir ile küresel pazardaki %4,6’lık payı da muhafaza etti. Müteahhitlik firmalarının 2019 yılı uluslararası proje gelirlerine göre 2020 yılı listesinde ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerinin sayısı 7’den 9’a çıktı. Bir Türk müteahhitlik firması da proje gelirine göre ilk 30 uluslararası müteahhit arasında yer aldı. Bölgesel olarak bakıldığında; Türk firmalarının faaliyetleri 2019 yılında ağırlıklı olarak Orta Doğu (9 milyar ABD Doları) ve müteahhitlerimizin lider pazarı olmayı sürdüren Rusya dahil Avrupa (8,2 milyar ABD Doları) bölgelerinde yoğunlaştı. Türk müteahhitlerinin, Avrupalı firmaların ağırlıkta olduğu Avrupa pazarında özellikle Batı ülkelerindepayını artırdığı veÇin ve Kore firmalarının önünde yer aldığı da izleniyor. Türk firmalarının da ilgi odağı olan Afrika kıtasında ise Çinli firmaların payı %62 oldu.

Bakan Pekcan: “Salgında önceliğimiz mevcut projelerdeki olumsuz etkiyi en aza indirmek”

Bakan Pekcan, gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 1972 yılında Libya’da liman projesi ile başlayan yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında bugün itibariyle dünyanın 127 farklı ülkesinde 407,2 milyar ABD Doları değerinde 10.274 proje üstlenilmiş olduğunu kaydetti. Bakan Pekcan, Covid-19 salgınının birçok ülkede proje yapımını yavaşlattığını ve sürecin, proje üstlenilen ülkelerin yatırım programlarını tam olarak nasıl etkileyeceğinin önümüzdeki günlerde daha net görülebileceğini belirterek, “Bu aşamada en önemli hususlardan biri, firmalarımızca sürdürülen mevcut projeler üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirmektir. Bu bağlamda, salgının etkilerine rağmen müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörümüzün daha fazla proje üstlenmesine yönelik ticari diplomasi kanallarını etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz” dedi.

Yenigün: “Korunan başarı moral oldu, hedeflerimiz, ulusal refahımızın artırılmasına da yönelik…”

TMB Başkanı Mithat Yenigün de "Firmalarımızın elde ettiği güzel sonuçlar, Covid-19 salgını ile mücadele ederken ihtiyacımız olan morali sağlıyor” dedi ve şöyle devam etti:

"Her geçen gün zorlaşan rekabet şartlarına ve yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, ‘dünya devler ligi’nde 39’u Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olmak üzere toplam 44 müteahhitlik firmamız ile Çin’in ardından dünya ikinciliğimizi muhafaza ettik.

Yaşanan salgın ve salgınla birlikte alınan önlemler, sektörümüz için de bu yıla ve 2021 yılına dair tahminleri güçleştirmektedir. Mevcut zorluklara rağmen hedeflerimiz, azmimiz ve inancımız var… Hedeflerimiz, aynı zamanda ulusal başarılarımıza, ulusal refahımızın artırılmasına da yönelik… Müteahhitlerimiz ve müşavirlerimizin uluslararası başarıları, bir taraftan da inşaat malzemeleri ihracatımızın artması,ülkemizin daha çok döviz kazanması ve Türk işgücüne istihdam olanağı yaratılması anlamına geliyor. Yani küresel başarılarımız, ekonomimiz için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Bu yıl salgın öncesinde öngördüğümüz 20 milyar ABD Dolar’ı tutarında yeni proje hedefimiz için yoğun biçimde çalışıyoruz. Bununla birlikte bu hedefe ulaşmak mevcut şartlarda güç gözüküyor. Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu bu sıkıntılı dönemi ve belirsizlikleri fırsata çevirmek ve küresel inşaat pazarından aldığımız %4,6’lık payı, orta vadede %7’ler seviyesine çıkarmak için de çabalıyoruz.”

TürkMMMB: “Müşavirlerimiz, müteahhitlik hizmetlerinin ve ihracat malzemesi ihracatının artırılmasında kilit rolde”

ENR’ın 2020 Yurtdışında İş Yapan En Büyük 225 Tasarım/Teknik Müşavirlik Firması Listesi’nde de 3’ü ilk 100 firma arasında olmak üzere toplam 6 Türk firması yer aldı.Toplantıda konuşan Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Baydur, teknik müşavirlik hizmetlerinin yurtdışı faaliyetlerinin yaklaşık 2.5 milyar ABD Doları seviyesine ulaştığını kaydetti. Baydur, müşavirlerin yurtdışı faaliyetlerinin artırılması halinde müteahhitlik hizmetlerinin ve inşaat malzemesi ihracatının katlanarak artabileceğini belirterek; faaliyetlerine daha fazla destek verilmesini talep etti.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK 250 ULUSLARARASI MÜTEAHHİDİ” LİSTESİNDEKİ

TÜRK FİRMALARI VE KÜRESEL SIRALAMADAKİ YERLERİ