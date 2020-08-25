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KÜRESEL PAZAR DARALIRKEN TÜRK MÜTEAHHİTLER YERİNİ KORUDU

Türkiye, küresel pazarda artan korumacılık, politik çalkantılar ve petrol ile emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle yeniden başlayan daralmaya rağmen “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, 44 firma ile yer aldı. Böylece firma sayısına göre listede durum değişmedi: Türkiye, bu sayı ile 74 firmasıyla yer alan Çin’in ardından ikinci oldu. Üçüncü sırada ise 35 firma ile ABD bulunuyor.

İş Dünyası 25.08.2020, 12:41
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KÜRESEL PAZAR DARALIRKEN TÜRK MÜTEAHHİTLER YERİNİ KORUDU

TMB Başkanı Mithat Yenigün, elde edilen başarının salgın gündeminde sektöre büyük moral olduğunu belirtirken, “Mevcut zorluklara rağmen hedeflerimiz, azmimiz ve inancımız var… Sadece sektörümüz için çabalamıyoruz. Hedeflerimiz, aynı zamanda ulusal başarılarımıza, ulusal refahımızın artırılmasına da yönelik …” dedi.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record), her yıl tüm dünyada ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle takip edilen, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi”nin 2020 yılı sonuçları açıklandı. Türk müteahhitleri, uluslararası inşaat pazarında geçen yıl yaşanan %2,9’luk daralmaya rağmen listede yine 44 firma ile ikinciliği korumayı başardı.

Sektörün yurtdışı başarısı Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde 25 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen basın toplantısıyla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından duyuruldu.

“Büyük müteahhitler salgının ve petrol fiyatlarının kuşatmasında”

ENR, listenin yer aldığı“Covid-19 ile Mücadele” başlıklı bülteninde, son yıllarda korumacılık ve ticaret savaşları, politik çalkantılar ve emtia fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların olumsuz etkisi altında olduğunu belirttiği uluslararası inşaat pazarının 2019 yılında %2,9 oranında daralarak 487,3 milyar ABD Doları’ndan 473,1 milyar ABD Doları’na gerilediğini kaydetti. ENR, son dönemde uluslararası müteahhitlik firmalarının Covid-19 salgınının ve ona bağlı olarak petrolde yaşanan fiyat savaşının da kuşatması altında bulunduğuna işaret etti.

Türkiye, küresel pazardaki payını korudu; Avrupa’daki payını artırdı

ENR listesinde, uluslararası müteahhitlik pazarının daralmaya başladığı 2019 yılında Türkiye’nin performansını koruyarak sıralamada bir önceki yılda olduğu gibi 44 firma ile Çin’in ardından ikinci sırada yer alması dikkat çekti. Listede firma sayısına göre Türkiye’yi ABD izledi. Türk firmaları 21,6 milyar ABD Doları tutarında gelir ile küresel pazardaki %4,6’lık payı da muhafaza etti. Müteahhitlik firmalarının 2019 yılı uluslararası proje gelirlerine göre 2020 yılı listesinde ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerinin sayısı 7’den 9’a çıktı. Bir Türk müteahhitlik firması da proje gelirine göre ilk 30 uluslararası müteahhit arasında yer aldı. Bölgesel olarak bakıldığında; Türk firmalarının faaliyetleri 2019 yılında ağırlıklı olarak Orta Doğu (9 milyar ABD Doları) ve müteahhitlerimizin lider pazarı olmayı sürdüren Rusya dahil Avrupa (8,2 milyar ABD Doları) bölgelerinde yoğunlaştı. Türk müteahhitlerinin, Avrupalı firmaların ağırlıkta olduğu Avrupa pazarında özellikle Batı ülkelerindepayını artırdığı veÇin ve Kore firmalarının önünde yer aldığı da izleniyor. Türk firmalarının da ilgi odağı olan Afrika kıtasında ise Çinli firmaların payı %62 oldu.

Bakan Pekcan: “Salgında önceliğimiz mevcut projelerdeki olumsuz etkiyi en aza indirmek”

Bakan Pekcan, gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 1972 yılında Libya’da liman projesi ile başlayan yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında bugün itibariyle dünyanın 127 farklı ülkesinde 407,2 milyar ABD Doları değerinde 10.274 proje üstlenilmiş olduğunu kaydetti. Bakan Pekcan, Covid-19 salgınının birçok ülkede proje yapımını yavaşlattığını ve sürecin, proje üstlenilen ülkelerin yatırım programlarını tam olarak nasıl etkileyeceğinin önümüzdeki günlerde daha net görülebileceğini belirterek, “Bu aşamada en önemli hususlardan biri, firmalarımızca sürdürülen mevcut projeler üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirmektir. Bu bağlamda, salgının etkilerine rağmen müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörümüzün daha fazla proje üstlenmesine yönelik ticari diplomasi kanallarını etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz” dedi.

Yenigün: “Korunan başarı moral oldu, hedeflerimiz, ulusal refahımızın artırılmasına da yönelik…”

TMB Başkanı Mithat Yenigün de "Firmalarımızın elde ettiği güzel sonuçlar, Covid-19 salgını ile mücadele ederken ihtiyacımız olan morali sağlıyor” dedi ve şöyle devam etti:

"Her geçen gün zorlaşan rekabet şartlarına ve yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, ‘dünya devler ligi’nde 39’u Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olmak üzere toplam 44 müteahhitlik firmamız ile Çin’in ardından dünya ikinciliğimizi muhafaza ettik.

Yaşanan salgın ve salgınla birlikte alınan önlemler, sektörümüz için de bu yıla ve 2021 yılına dair tahminleri güçleştirmektedir. Mevcut zorluklara rağmen hedeflerimiz, azmimiz ve inancımız var… Hedeflerimiz, aynı zamanda ulusal başarılarımıza, ulusal refahımızın artırılmasına da yönelik… Müteahhitlerimiz ve müşavirlerimizin uluslararası başarıları, bir taraftan da inşaat malzemeleri ihracatımızın artması,ülkemizin daha çok döviz kazanması ve Türk işgücüne istihdam olanağı yaratılması anlamına geliyor. Yani küresel başarılarımız, ekonomimiz için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Bu yıl salgın öncesinde öngördüğümüz 20 milyar ABD Dolar’ı tutarında yeni proje hedefimiz için yoğun biçimde çalışıyoruz. Bununla birlikte bu hedefe ulaşmak mevcut şartlarda güç gözüküyor. Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu bu sıkıntılı dönemi ve belirsizlikleri fırsata çevirmek ve küresel inşaat pazarından aldığımız %4,6’lık payı, orta vadede %7’ler seviyesine çıkarmak için de çabalıyoruz.”

TürkMMMB: “Müşavirlerimiz, müteahhitlik hizmetlerinin ve ihracat malzemesi ihracatının artırılmasında kilit rolde”

ENR’ın 2020 Yurtdışında İş Yapan En Büyük 225 Tasarım/Teknik Müşavirlik Firması Listesi’nde de 3’ü ilk 100 firma arasında olmak üzere toplam 6 Türk firması yer aldı.Toplantıda konuşan Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Baydur, teknik müşavirlik hizmetlerinin yurtdışı faaliyetlerinin yaklaşık 2.5 milyar ABD Doları seviyesine ulaştığını kaydetti. Baydur, müşavirlerin yurtdışı faaliyetlerinin artırılması halinde müteahhitlik hizmetlerinin ve inşaat malzemesi ihracatının katlanarak artabileceğini belirterek; faaliyetlerine daha fazla destek verilmesini talep etti.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK 250 ULUSLARARASI MÜTEAHHİDİ” LİSTESİNDEKİ

TÜRK FİRMALARI VE KÜRESEL SIRALAMADAKİ YERLERİ

FİRMA LİSTESİ

2020

2019

1

RÖNESANS

23

33

2

LİMAK

61

67

3

TEKFEN

65

69

4

YAPI MERKEZİ

78

77

5

ANT YAPI

80

87

6

TAV

84

71

7

ENKA

86

92

8

MAPA

91

126

9

KOLİN

94

151

10

NUROL

109

128

11

ONUR

116

131

12

YÜKSEL

118

142

13

GÜLERMAK

124

127

14

ESTA

129

156

15

DEKİNSAN

137

148

16

KUZU

142

147

17

AD KONUT

156

170

18

IC İÇTAŞ

157

139

19

ESER

158

164

20

DOĞUŞ

165

135

21

SUMMA

166

188

22

ÇALIK ENERJİ

171

119

23

TEPE

179

184

24

METAG

180

**

25

GÜRBAĞ

182

190

26

AE ARMA-ELEKTROPANÇ

183

176

27

ALARKO

189

105

28

YENİGÜN

197

163

29

ANEL

199

175

30

POLAT YOL

203

219

31

GAMA

212

118

32

İLK

213

203

33

GAP

216

172

34

NATA

217

193

35

STFA

218

179

36

CENGİZ

219

211

37

KUR

220

217

38

ÜSTAY

222

216

39

ÖZKAR

223

222

40

MAKYOL

227

231

41

MBD

229

248

42

ZAFER

230

228

43

BAYBURT

234

229

44

SMK

236

**
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6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
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6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
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