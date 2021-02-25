Kullanım konforu ve estetiği bir araya getiren tasarım Geberit’ten Monolith

150 yıldır sıhhi tesisat sektöründe yer alan Geberit, son 5 yıldır vitrifiye sektöründe de tasarım odaklı ürünleriyle hem duvar önünde hem de duvar arkasında uzmanlığını kanıtlıyor. Geberit, tasarımı fonksiyonla buluşturarak pazara üst segment ürünler sunmayı sürdürüyor. 2010 IF Design Awards, 2011 Plus X Award, Interior Innovation Award 2012 sahibi Geberit Monolith Rezervuar Modülü, fonksiyonel kullanımı, minimal dizaynı ve akıllı altyapısı ile sıra dışı bir fikri konfor alanlarına dahil ediyor.

Dokunmatik tuşlarla deşarj-yıkama aktivasyonu, modüle entegre edilmiş koku alma ünitesi ve LED ışık özelliğine sahip Monolith Plus, hem yeni inşaatlarda hem de renovasyonlarda kullanıcısına büyük avantaj sağlıyor. Montajı esnasında banyoda yapısal bir değişiklik gerektirmeden duvara kolayca monte edilen modül, 101 ve 114 cm’den oluşan 2 farklı yükseklikteki modele sahipken asma ve yere oturan klozetler ile Geberit AquaClean Akıllı Klozet‘e de uyum sağlıyor. Geberit Monolith'in yüksek kaliteli dayanıklı camdan üretilmiş ön paneli beyaz, siyah, toprak rengi ve bej renk alternatifleriyle hemen hemen her stildeki banyo dekorasyonunda çarpıcı bir etki yaratıyor.

Modül ile 2016 yılında Fransız Sarayı’nda düzenlenen Mimarşiv Selection’a katılım gösteren Geberit; mimar, iç mimar, tasarımcı, yatırımcı, akademisyen, öğrenci ve nitelikli mimari malzeme markalarını ağırlayan, entelektüel oturumları ve özgün konsepti ile fark yaratan bu seçkin mimarlık buluşmasında gördüğü yoğun ilgiyi hak ediyor.