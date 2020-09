Küçükbaşta verimlilik artışı daha çok süt ve et demek

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarım ve hayvancılıkta verimliliğin katma değer açısından en önemli unsurlardan biri olduğunu, gelişmiş ülkelerin verimliliği artırarak daha az sayıda hayvanla daha fazla süt ve et elde ettiğinin görüldüğünü belirterek, “FAO ve TÜİK verilerini esas alırsak, yıllık olarak, koyun keçide artırılacak her bir kilogram et verimliliğiyle 20 bin tondan fazla et, her 5 kilogram süt verimliliğiyle 126 bin tondan fazla süt elde etmek mümkün” dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, 2004-2019 arasındaki 15 yıllık dönemde yıllar itibarıyla, sağılan hayvan başına yıllık süt veriminin koyunda 76,6 kilogram ile 78 kilogram arasında, keçide 104,6 kilogram ile 105,7 kilogram arasında, kesilen hayvan başına et veriminin ise koyunda 17,2 kilogram ile 21,7 kilogram arasında, keçide 17 kilogram ile 19,8 kilogram arasında değiştiğini bildirdi.

-Et ve süt üretim artışları, hayvan varlığındaki yükselmeden kaynaklanmaktadır

Küçükbaş hayvancılıkta et ve sütteki üretim artışlarının esas itibarıyla hayvan varlığındaki yükselmeden kaynaklandığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

“Küçükbaş hayvan sayısı 2020 Haziran ayı verileriyle 2019 sonuna göre 6,5 milyon başlık artışla 48,5 milyondan 55 milyonun üzerine çıktı. Bu dönemde koyun sayısı yüzde 10,2 artışla 37,3 milyondan 42,7 milyona, keçi sayısı yüzde 14,6 artışla 5,1 milyondan 12,35 milyona yükseldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın nüfus başına bir küçükbaş hayvana ulaşma konusunda talimatı var. Cumhurbaşkanımızın ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin destek ve gayretleriyle, Tarım ve Orman Bakanlığımızın küçükbaş hayvancılığa yönelik desteklemeleriyle adım adım hedefimize yaklaşıyoruz.”

-Çağımız ekonomisinin temelinde verimlilik yatmaktadır

Küçükbaş hayvancılıkta sadece sayı artırmayla sınırlı kalınmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, çağımız ekonomisinin temelinde verimlilik yatmaktadır. En az girdiyle en fazla, sürdürülebilir, yüksek kalite ve standartta üretimin ekonominin temel amacı olduğunu hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

“2019 yılı itibarıyla koyunda 21,6, keçide 19,8 kilogramlık et, koyunda yıllık 76,7, keçide 105,5 kilogramlık süt verimliliğini ıslah çalışmalarıyla çok daha yüksek rakamlara çıkarabiliriz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında 19,8 milyon koyun, 5,5 milyon keçi sağılmaktadır. Her 5 kilogram süt verimliliğiyle 126 bin tondan fazla süt elde etmek mümkündür. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2018 verileri esas alındığında koyun keçide artırılacak her bir kilogram et verimliliğiyle 20 bin tondan fazla et elde etmek imkanlar dahilindedir.

Tabii sağılan hayvan sayısı arttıkça elde edilecek süt miktarı, kesilen hayvan sayısı arttıkça elde edilecek et miktarı artacaktır.”

-Islah çalışmalarıyla verimlilik kolaylıkla artırılabilir

Verimliliğin yapılacak ıslah çalışmalarıyla kolaylıkla artırılabileceğini, Anadolu’nun et ve sütte verimli koyun ve keçi ırkları bulunduğunu, bunların yaygınlaştırılması gerektiğini bildiren Çelik, şöyle devam etti:

“Ülkemizde bazı koyun ırklarında yıllık süt verimi 200 kilograma kadar çıkmaktadır. Kültür ırkı keçilerde bu rakam 400 kilogramı aşmaktadır. Karkas ağırlık bazı koyun ırklarında 29-30 kilograma yaklaşmaktadır.

Buna göre, koyunda ve keçide süt verimini ıslahla en az ikiye katlamak mümkündür. Et verimini ise yüzde 50 oranında artırma imkanı vardır.

Islah çalışmaları daha fazla desteklenmeli, küçükbaş hayvan varlığımızın tamamı ıslah edilmeli, et ve süt verimliliği artırılmalıdır.

Memnuniyetle söylemeliyim ki artık küçükbaş hayvancılıkta soy kütüğü yürütme çalışmaları başlamıştır. Çalışmalar hızla devam etmektedir. Önümüzdeki birkaç yılda ıslah çalışmalarının temelini oluşturan soy kütüğü kayıtları ile verimliliğin artırılması yolunda çok daha önemli mesafeler kaydedilecektir.”

Verimlilik artışında bakım ve beslenmenin de büyük önemi bulunduğu bildiren Çelik, “ıslah çalışmalarının başarıyla uygulanabilmesinin bir yolu da çevre şartlarının iyileştirilmesidir. Bu çerçevede bakım ve besleme konuları da son derece önemlidir. Yetiştiricimiz yem maliyetleri nedeniyle hayvanlarını yeterince iyi besleyememektedir. Hayvancılığın en ucuz yem kaynağı mera ve çayırlardır. Ülkemiz şartlarında meralar olmadan küçükbaş hayvancılık yapmak mümkün değildir. Halen 14,6 milyon hektar olan mera ve çayırların alanı yetersizdir. Son 70 yılda mera ve çayır alanının yüzde 60’dan fazlası orman ve tarım alanlarına dahil edilmiştir. Bitkisel üretim yapma imkanı olmayan ve alanı 15,8 milyon hektarın üzerindeki diğer tarım arazileri de mera kapsamına alınmalıdır. Çayır ve meralar verimsizdir. Bu alanlar ıslah edilerek verimleri artırılmalıdır” dedi.