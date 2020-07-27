Kuban Gold; bu sefer Öğretmenleri ödüllendirdi

“Gerçek Dünya Kahramanlarına 3” sloganıyla düzenlediği kampanya ile Öğretmenlere ‘30 adet beştaş yüzük’ ile ödüllendirerek, teşekkür etti. “Yeni Koranavirüs (Covid – 19) sebebiyle eğitim neferlerimizin, geleceğimizin mimarı olan öğrencilere ulaşarak eğitimlerini devam ettirmelerini sağladıkları için çok minnettarız. Bizde Kuban Gold Ailesi olarak öğretmenlerimize 20 adet beştaş yüzük ile teşekkür etmek isteriz” sloganıyla Gerçek Dünya Kahramanları’nın 3’üncüsünü düzenleyen Kuban Gold; instagram sayfasından kampanyaya katılarak, çekilişte kendisine ödül isabet eden öğretmenlere beştaş yüzük hediye etti. Her sosyal platformda ülkemizin yanında olduğunu gösteren Sakarya'nın markası Kuban Gold; Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınında mücadele eden sağlık çalışanları ve emniyet güçlerinden sonra, Öğretmenleri de unutmayarak, ülkesine bir desteğini daha orta koymuş oldu. Gittikçe büyüyen Kuban Gold; Sakarya'nın önde gelen, Kocaeli Özdilek Avm, Eskişehir Özdilek Avm, Bursa ÖzdilekPark Avm ve Yalova Star Avm illerinde de bayileri bulunuyor. Kampanya ile ilgili bilgi veren Kuban Gold Mağazalar Müdürü Esma Büşra Bak; “Gerçek Dünya Kahramanları” kampanyası ile geçtiğimiz zorlu süreçte kahraman sağlık çalışanlarımız ile başladığımız ve ardında da emniyet güçlerimizle devam ettiğimiz projemizde dokunduğumuz tüm sevgi dolu kalpler ve büyüttüğümüz ailemizin 3'incisi sadece gururla sunduk. “Covid - 19 sebebiyle eğitim neferlerimizin, geleceğimizin mimarı olan öğrencilere ulaşarak eğitimlerini devam ettirmelerini sağladıkları için çok minnettarız. Bizde Kuban Gold Ailesi olarak öğretmenlerimize beştaş yüzük ile teşekkür etmek istedik” dedi. Esma Büşra Bak; kampanyaların artarak süreceğini ifade ederek; “Bizi izlemeye devam edin” diyerek, müjdesini yeniledi.