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Kärcher’in yeni mağazası Ankara’da!

Kärcher, Ankara OSTİM’de açtığı, yeni konseptli 13. mağazasıyla büyümeye devam ediyor. Tüm temizlik çözümlerine ulaşabilmenin mümkün olduğu Kärcher Center Mağazası’nın alt katında yer alan teknik servis bölümü ile anlık sorunlara da hızlıca çözüm getiriliyor. Perakende ve profesyonel ürünlerin bulunduğu yeni konseptli mağaza Ankara ve çevresine hizmet verecek.

İş Dünyası 10.06.2022, 14:23
Kärcher’in yeni mağazası Ankara’da!

Yeni mağaza yeni heyecan

Yeni mağazaları ile Ankara’da olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını belirten Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen “Ankara’da uzun süredir eski mağazamız ile varız, önem verdiğimiz bir lokasyon. Ankara büyük şehirlerimizden biri olduğu için tüketiciler tarafından oldukça yoğun talep almaktayız. Ankarada yaşayan tüketicilerin markamıza olan sevgisinin ve güveninin de bilincindeyiz. Bunları göz önünde bulundurarak, yeni mağazamızı müşterilerin ürünleri deneyimlemesine imkan verecek şekilde, tüm hijyen ve sağlık tedbirlerini alarak, Kärcher titizliği ve profesyonelliği ile hazırladık.” dedi. 

Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen

Mağaza hedeflerimiz

Gökhan Gökmen, “Mağaza yatırımlarına devam edeceğiz. 2022 yılında İstanbul Anadolu Yakası’nda Kärcher Center Mağazası’na ek olarak Bağdat Caddesi’nde de bir mağaza açmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yer alan City’s AVM ve Meydan AVM'de ürün deneyim alanları açarak planlarımızı hayata gerçekleştirdik” dedi.

#Kärcher
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