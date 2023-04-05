Kärcher’den "Sarı Hafta" Bahar Kampanyası…

Bahar aylarının gelmesi ile hem evlerde hem de otel, AVM, kafe, restoran, market gibi ticari alanlarda temizlik hareketliliği başladı. Bahçe ve açık alanlar ise güneşli bahar günlerinde şimdiden hayatla dolup taşıyor. Dolayısıyla bu noktalar da tekrar elden geçirilerek, yaza hazır hale getirilmeyi bekliyor. Tüm bunlar için beklenen kampanya ise dünyaca ünlü temizlik teknolojileri üreticisi Alman markası Kärcher’den geldi. Kärcher’in 1-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek "Sarı Hafta" isimli bahar kampanyasında, belirli ürünler çok avantajlı fiyatlarla…

Temizlik teknolojileri alanında dünyanın öncü markaları arasında yer alan Alman Kärcher’in "Sarı Hafta" bahar kampanyası, 1-14 Nisan tarihleri arasında karcher.com.tr üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli. Bu tarihler arasında site üzerinden yapılacak online alışverişler için seçili ürünlerde %40'a varan indirimler hem tüketicileri hem de profesyonelleri bekliyor. Kampanya, markanın büyük ilgi gören basınçlı yıkama makineleri, iç - dış mekan çok amaçlı elektrik süpürgeleri, çim biçme makineleri ve sulama sistemleri gibi bahçe bakım ürünlerini kapsıyor. Ayrıca web sitesinde bulunan bültene üye olanlar, kampanya hakkında daha detaylı bilgi almakla kalmıyor, sadece üyelere özel indirimlerden de yararlanabiliyor.