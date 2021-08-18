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Kärcher sulama hortumlarına 15 yıl garanti veriyor!

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, Ev & Bahçe kategorisinde yer alan sulama hortumlarına tam 15 yıl garanti veriyor. Son 60 gün içerisinde hortum almış olanlar www.karcher.com.tr’deyer alan formu doldurarak, ürünlerinin garantisini 15 yıla çıkartabilecekler.

İş Dünyası 18.08.2021, 08:47
Kärcher sulama hortumlarına 15 yıl garanti veriyor!

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher’in Ev & Bahçe kategorisinde yer alan sulama hortumları olağanüstü işlevsellikleri ve kolay kullanımlarının yanı sıra dayanıklılık, esneklik ve bükülme direnci ile öne çıkıyor. Kärcher, tüm bu özellikleri ile en çok tercih edilen sulama hortumlarında garanti süresi ile de bir devrim yapıyor.

Sulama hortumlarına tam 15 yıl garanti veren Kärcher, yakın geçmişte hortum satın alan müşterilerini de unutmadı. Kärcher’den son 60 gün içerisinde hortum almış olan herkeswww.karcher.com.tr’deyer alan formu doldurarak, ürünlerinin garantisini 15 yıla çıkartabilecek.

Müşteri memnuniyetinde çıtayı yükseltiyor

Bahçe meraklılarının olmazsa olmazı sulama hortumlarının yanı sıra, 30 gün ücretsiz değişim ve iade imkanı ile müşteri memnuniyetinde çıtayı yükseltirken, müşterilerine güvenilir bir markadan alışveriş yapmanın konforunu da yaşatıyor.

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