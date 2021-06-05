Kärcher Patili Dostlarımızı Yalnız Bırakmadı

Dünya temizlik teknolojileri devi Kärcher, Türkiye’nin en büyük hayvan barınağı olan Yedikule Hayvan Barınağı’nı profesyonel ekibi ve cihazları ile temizledi. Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen ve Yedikule Hayvan Barınağı Gönüllü Yöneticisi Meral Olcay’ın da katılımıyla gerçekleştirilen temizlikle, barınaktaki 2000’den fazla kedi ve köpeğin hijyenik bir yaşam alanına kavuşması sağlandı. Sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde düzenli periyotlarla hayvan barınaklarını temizlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökmen, şunları aktardı:

“Barınaktaki canlılar için herkesin yapabileceği bir şey var”

“Hijyenik ortamlarda yaşamak insanlar kadar hayvan dostlarımızın da hakkı. Kärcher Türkiye çalışanları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada amacımız hem barınaktaki dostlarımıza dikkat çekmek hem de herkesin onlar için yapabileceği bir şeylerin mutlaka olduğunu hatırlatmak. “Hayvan Barınağı Temizleme Projesi” çalışmamız çerçevesinde mümkün olduğunca çok sayıda canlının yaşam alanını daha da iyileştireceğiz.

Temizlik sağlık, sağlık mutluluktur. Mutluluk her canlının hakkı. Bu anlamda, hayvan dostlarımızın hayatına dokunarak, onların yaşam alanlarını iyileştirmede katkı sağlıyor olmaktan Kärcher Türkiye ekibi olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Kärcher Türkiye, Yedikule Hayvan Barınağı’nı basınçlı yıkama makinelerinden farklı kategorilerdeki süpürücülere, ıslak kuru elektrikli süpürgelerinden basınçlı yıkama makinelerine kadar, barınağın sağlıklı ve tertemiz olması için gerekli tüm cihazlarını seferber etti. Kärcher TürkiyeYedikule Hayvan Barınağı’na ayrıcadış alan temizli için elektrikli süpürge, basınçlı yıkama makinesi ve hortum da hediye etti.Etkinlik sonrası barınaktaki sevimli dostlarımız, Kärcher Türkiye ekibinin kendileri ile oyunlar oynaması kadar tertemiz yuvalarına kavuşmuş olmanın mutluluğunu da yaşadılar.