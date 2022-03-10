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Kärcher ile bahçelerde kablosuz konfor keyfi

İlkbaharın kendisini göstermesiyle birlikte, bahçeleriniz için tatlı bir telaş yaşadığınız şu günlerde Kärcher tüm ihtiyaçlarınıza pratik çözümler sunuyor. Üstelik birbirinden fonksiyonel ürünleriyle kablosuz kullanım konforu da sunan Kärcher ile bahçede zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

İş Dünyası 10.03.2022, 18:41
Kärcher ile bahçelerde kablosuz konfor keyfi

İlkbaharın kendisini göstermesiyle birlikte, bahçeleriniz için tatlı bir telaş yaşadığınız şu günlerde Kärcher’in kablosuz ürünleri ile bahçenizden hiç çıkmak istemeyeceksiniz. Akülü çim biçme makineleri, çit düzelticiler, çim ve çalı makası, yaprak üfleyici ve testereleri ile ayaklara takılan kablo derdinden kurtularak, bahçedeki tüm işlerinizi zevkle yapacaksınız.

Çim biçme makinesi ve çit düzelticilerle bahçenizin çehresini değiştirin

Bakımlı bir bahçenin olmazsa olmazı düzgün çimlerdir. Kärcher akülü çim biçme makineleri üstün manevra kabiliyeti ve 4 farklı kesme seviyesiyle en zorlu çimenlerin bile kolaylıkla üstesinden gelmenizi sağlayacak. 2'si 1 arada çim biçme özelliği sayesinde kesilmiş bütün çim ve otları toplarken, çim biçme tıpası yardımıyla kesilen tüm otları gübre olarak kullanabileceksiniz. Üstelik hafifliğiyle kullanımı çok kolay.

Bu sezon en güzel bahçe sizin bahçeniz olacak. Kärcher çit düzelticileri sayesinde neredeyse kalemle çizilmiş kadar düzgün çitler görenleri hayran bırakacak. Hassas bıçağı, bıçak koruması, omuz askısı ve 4 metrelik menzili ile sunduğu pratik kullanımdan çok memnun kalacaksınız.

Düzenli ve temiz bahçeler için

Bir bahçıvan için bahçesinin düzenli ve tertemiz gözükmesi en önemli detaylardan biri. Bütün becerikli bahçıvanların vazgeçilmezi Kärcher çim ve çalı makası modelleri bahçenizdeki en hassas işlerin üstesinden gelmeniz için tasarlandı. 2'si 1 arada özelliği sayesinde çalıları, çitleri ve daha küçük çimleri hızlı ve kolay bir şekilde kırparak bahçenizin son derece düzenli ve temiz olmasını sağlayacaksınız. 

Bahçenize dökülen yaprakları temizlemek için hızlı ve zahmetsizce sonuç almanızı sağlayan yaprak üfleyiciler, başka cihazların ulaşamadığı köşeleri de rahatça temizlemenize yardımcı oluyor.

Dallar ya da yakacak odun kesmek için de Kärcher’in fonksiyonel akülü testeresi kullanım kolaylığı ile konfor sunuyor. Olağanüstü zincir hızı, hiçbir alet gerektirmeyen zincir gerdirme sistemi ve otomatik zincir yağlaması sayesinde performansı maksimum seviyeye çıkaran cihaz, zincir testere freni ve ikili kilit fonksiyonları ile güvenli kullanım sağlıyor.

Kärcher’in tüm bahçe ürünleri güvenilir, konforlu, çok yönlü, yüksek performanslı ve kapsamlı olmasıyla, bahçe meraklılarının en iyi yardımcısı olacak. Üstelik tek bir akü tüm makinelerle uyumlu; kablo yok, limit yok!

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