Kärcher evlenecek çiftlere hijyenik temizlik alternatifleri sunuyor

Yaşam alanlarımızda hijyen ve temizlik her zaman ön planda oluyor. Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher de yeni evlenecek çiftlere yaşam alanlarında hijyen konusunda kesin çözüm sunan buharlı temizlik makinesi alternatifleri sunuyor.

Hijyenik olduğu kadar ekonomik temizlik

Yaz mevsiminin de gelmesiyle, özellikle evlerde hijyen daha da önem kazanıyor. Kimyasal malzemelerden uzak, dolayısıyla sağlıklı ve çevreye zarar vermeyen buharlı temizlik makineleri bu özellikleri nedeniyle toza karşı alerjisi olan, hijyen konusunda titiz davranan ve evcil hayvan besleyen ciftler için de ilk tercihi haline geliyor.

Buharlı temizlik makinaları mutfaktaki ocak, fırın, aspiratör, tezgah ve daha pek çok alanda buharın gücü ile zorlu kirlerin üstesinden en sağlıklı yöntemle baş edebiliyor. Ayrıca; buharlı temizlik taş seramik, PVC ve laminant kaplama tüm zeminlerde maksimum hijyen sağlamanın en kolay ve etkili yöntemi. Banyolarda duvar döşemeleri ve fayanslar, cam ve ayna yüzeyler, pencereler, armatürler, duş kabinleri, derz araları ve girintileri dahi detaylı ve derinlemesine temizlemek yapmak artık çok kolay. Uygun aparatlar yardımı ile halı ve koltuklarınızı temizleyebilir, perdelerinizin kırışıklığını dahi açabilirsiniz. Üstelik buharlı temizlik makineleri sayesinde yüzde 80'e kadar su tasarrufu sağlanırken sadece 1 lt su ile yaklaşık ortalama 75m² alanı temizlemek de mümkün.