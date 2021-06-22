Kärcher çok amaçlı elektrikli süpürgeleri ile ıslak – kuru tüm kirlerin üstesinden gelin

Dünya temizlik teknolojileri devi Kärcher, farklı modellerdeki çok amaçlı elektrikli süpürgeleri ile sadece evlerinizin değil bodrum, kiler, bahçe, otomobil, garaj ve teraslarınızın temizlenmesinde de tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Üstün performansı ve konforlu kullanımıyla tüm beklentilerinize mükemmel şekilde cevap veren Kärcher’in çok amaçlı elektrikli süpürgeleri ıslak – kuru tüm kirlerin ortadan kaldırılmasında en büyük yardımcınız olacak.

Tıkanmayan hortumlarla hayat çok rahat

Olağanüstü yüksek vakum gücü ve özel geliştirilmiş süpürge başlıkları sayesinde büyük kir parçalarının bile kolayca temizlenmesini sağlayan çok amaçlı elektrikli süpürgeler, tasarımları, kaliteli malzemeleri ve sağlamlığı ile beğeni topluyor. Özel geliştirilmiş zemin başlıkları ile her çeşit kirin optimum düzeyde temizlenmesini sağlayan Kärcher’in çok amaçlı elektrikli süpürgeleri, paslanmaz çelik haznesi ve yenilikçi filtre teknolojisi ile de göz dolduruyor. Üst seviyede enerji tasarrufu sağlayan cihazlar, hızlı ve kolay şekilde, tozlar ortalığa yayılmadan, kirle temas etmeden filtreyi çıkarıp temizlemenize de olanak sağlıyor.

Önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlıyor olmasıyla da ön plana çıkan elektrikli süpürgelerin kablolu ve kablosuz modelleri de mevcut. Emiş hortumundan kolaylıkla sökülebilen ergonomik tutamakları, hava sızdırmayarak çok daha yüksek vakumlama yapabilmesi, bahçeler için yaprak üfürme özelliği taşıması ve iyileştirilmiş hortumlarıyla tıkanmaya son veren Kärcher çok amaçlı elektrikli süpürgeleri ile hayatınıza ultra konfor gelirken, size de bu keyfi doyasıya yaşamak kalacak.