Kärcher AF 100 Hava Temizleme Makinesi ile kapalı ortamlarda da güvenle nefes alın!

Yaz mevsimine veda etmeye hazırlanıyoruz. Soğuk kış günlerine merhaba demeye az bir zaman kala, kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmeye başlayacağız. Durum böyle olunca da kapalı ortamlarda soluyacağımız havanın kalitesi insan sağlığı açısından çok daha fazla ön plana çıkıyor. Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, AF 100 Hava Temizleme Makinesi ile bulunduğunuz tüm kapalı ortamlarda güvenle nefes almanızı sağlıyor. AF 100 Hava Temizleme Makinesi sadece aerosolleri ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda havadaki bakteri ve virüs gibi patojenleri de güvenilir bir şekilde filtreliyor. Üstelik Kärcher AF 100 Hava Temizleme Makinesi ofisler, konaklama alanları, endüstriyel kullanım alanları, doktor ofisleri, muayenehaneler, perakende sektörü ve diğer yerler için olduğu kadar evlerinizde de güvenli nefes alanı oluşturuyor.

Ortam havası hakkında size bilgilendiriyor

Güçlü motoru sayesinde AF 100, 100 metrekareye kadar geniş alanlarda dakikalar içerisinde havanın temizlenmesini sağlarken, havadaki tüm partikülleri yüzde 99,98 oranında hapsediyor. Sağlam silindirleri sayesinde hareket ettirilebilen cihaz odalar arasında da kolaylıkla taşınabiliyor. Üzerindeki lazer sensörü sayesinde, bulunduğu ortamın hava kalitesi hakkında bilgi de veren Kärcher AF 100 Hava Temizleme Makinesi elektronik renk kodlu şematik göstergesiyle de ortam havasındaki mevcut ince toz içeriği ve kalan filtreleme süresini ekrandan görmenizi sağlıyor.

Kärcher, AF 100 Hava Temizleme Makinesi için kullanım alanınıza göre tercih edeceğiniz 5 farklı iç filtre sunuyor. Yüksek verimli bu filtreler özellikle bakteri, koku, alerjen veya uçucu organik bileşiklerin ortadan kaldırılması için geliştirilmiş bulunuyor. Üç kademeli hız ayarlı fana sahip olan cihaz, filtrenin servis ömrünü de takip edebilmeniz için ekran üzerindeki göstergesinden size bilgi veriyor.