Global spor markası PUMA, kendi jenerasyonunun en başarılı sporcularından biri kabul edilen Brezilyalı futbol yıldızı Neymar Jr. ile uzun dönemli bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Neymar Jr., bundan böyle PUMA’nın efsane krampon modeli KING ile sahalara çıkacak.

Neymar yeşil sahalarda efsane yaratan PUMA KING modelinin yanı sıra, saha dışında da marka elçisi olarak görev üstlenecek. PUMA’nın en önemli günlük giyim, antrenman giyimi, spor ayakkabı ve spor tekstil modellerinin tanıtımına da katkıda bulunacak.

PUMA CEO’su Bjørn Gulden şu yorumlarda bulundu: “Neymar Jr. PUMA ailesine katıldığı için çok mutluyuz. Kendisi dünyadaki en iyi futbolculardan biri. Üstelik futbol kültürü ve gençlik kültürü içinde çok önemli bir yere sahip. Çok heyecanlıyız ve kendisiyle hem sahada, hem de saha dışında beraber çalışmak için sabırsızlanıyoruz.”

Sosyal medya hesapları üzerinden “Kral Geri Döndü” başlığıyla bir mesaj yayınlayan Neymar Jr., Pelé ve Maradona gibi efsane futbol yıldızlarının kendi hayatını nasıl etkilediğini, ve onların ayak izinden gitmek adına PUMA ile işbirliği yapma kararı aldığını anlattı.

Neymar Jr. şu ifadeleri kullandı: “Pelé, Cruyff, Eusebio ve Maradona gibi futbol yıldızlarının videolarını izleyerek büyüdüm. Sahanın kralları onlardı, bu efsane sporcuların sahada yarattığı mirası geri getirmek istiyorum. Hepsinin ortak noktası PUMA giyiyor olmalarıydı ve hepsinin ayağında efsane KING modeli vardı.

“Kendi KING kramponlarımı her bağladığımda şunu hatırlayacağım: Kendimi ve benden önce KING giyen bütün efsaneleri onurlandırmak ve hayallerime ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Benim PUMA mirasım bu olacak. KING geri döndü, KRAL geri döndü!”

Brezilya, İspanya ve Fransa’da pek çok kupa kaldıran Neymar, unutulmaz Şampiyonlar Ligi ve Copa Libertadores zaferlerine da sahip. Ünlü yıldız 2016 yılında Brezilya Milli Takımı ile beraber olimpiyatlarda Altın Madalya’ya uzanmıştı. Brezilya Milli Takımı için sahaya çıktığı 101 maçta 61 gol kaydeden Neymar, takımında en çok gol atan üçüncü isim olma özelliğini taşıyor.

Şu anda Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla sahaya çıkan Neymar Jr., Fransa liginde üç kez şampiyonluk, iki kez Coupe de France ve iki kez Coupe de la Ligue zaferi tattı. Kulübün 2020 yılında ilk kez Şampiyonlar Ligi Finali’ne yükselme hikayesinde önemli bir rol oynadı.