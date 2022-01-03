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KRAFT HEINZ TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ SERKAN TEKEŞ OLDU

Küresel gıda devi Kraft Heinz, Uluslararası Büyüme Stratejisi doğrultusunda geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Assan Gıda satın almasının ardından, Kraft Heinz Türkiye bünyesinde birleşecek şirketlerin Genel Müdürlüğüne, sektörün deneyimli ismi Serkan Tekeş’i getirdi.

İş Dünyası 03.01.2022, 13:28
KRAFT HEINZ TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ SERKAN TEKEŞ OLDU

Assan Gıda satın alması sonrasında Türkiye’de önemli bir büyüme hamlesine imza atan, dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden Kraft Heinz, birleşecek şirketlerin Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Serkan Tekeş’i getirdi.

Son 4 yıldır Kraft Heinz Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini üstlenen Tekeş, Heinz markasının Türkiye’de son yıllarda yaptığı büyüme hamlesinde önemli bir rol üstlenmisti. Yeni görevine 2022 yılbaşı itibarı ile başlayan Serkan Tekeş, Kraft Heinz Türkiye’nin ileriye dönük tüm stratejilerini yürütmekten sorumlu olacak.

Kraft Heinz Ülke Müdürlüğü öncesi, Mondelēz International Türkiye bünyesinde 11 yılı aşkın bir süre çeşitli satış ve pazarlama görevlerinde sorumluluk alan deneyimli isim Serkan Tekeş’in bu şirketteki son rolü, Satış Strateji ve Operasyonları Direktörü olmuştu.

Nişantaşı Anadolu Lisesi mezunu Serkan Tekeş, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi Gıda Mühendisliği’nde tamamladı. İşletme Master derecesini (MBA), Finans ve Pazarlama alanında, ABD’de City University of New York, Baruch College’da yaptı ve profesyonel hayatına da yine aynı okulda, Pazarlama Departmanı Araştırma Görevlisi olarak adım attı. Tekeş, sonraki dönemde sırasıyla Metro Cash&Carry USA, Coca-Cola İçecek A.Ş., Kraft Foods ve Mondelēz International şirketlerinde satış ve pazarlama alanlarında cesitli yönetim görevleri üstlendi.

Serkan Tekeş, evli ve bir kız çocuk babasıdır.

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