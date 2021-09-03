KPMG Türkiye’de üst düzey atama

Türkiye’de 39 yıldır hizmet veren Uluslararası Denetim, Vergi ve Danışmanlık firması KPMG, üst düzey yönetimde bir atama gerçekleştirdi. 2021 yılından bu yana KPMG Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı olan Timur Çakmak, 1 Eylül 2021 itibarıyla Vergi Bölümü Başkanlığı’na getirildi.

Kariyerine Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda başlayan Çakmak, 1993 -2005 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Ankara Grubunda görev yaptı. 2005 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’na Grup Başkanı olarak atandı ve bir yıl sonra Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine getirildi. Kamu görevi esnasında, özellikle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile ikili ve çok taraflı anlaşmaların müzakereleri ve uygulamasından sorumlu olarak görev yapan Çakmak, ÖTV başta olmak üzere belirli sürelerle BSMV, KDV, Kurumlar Vergisi uygulamasından sorumlu daire başkanlıkları görevlerinde de bulundu. Çakmak aynı zamanda OECD ve AB olmak üzere birçok uluslararası toplantıda Türkiye’yi temsil etti.

KPMG Türkiye ailesine Temmuz 2012’de Vergi Bölümü Şirket Ortağı olarak katılan Çakmak, tüm yerel vergi uygulamaları yanı sıra uluslararası vergi anlaşmalarının yorumlanması ve uygulamasında ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi için Karşılıklı Anlaşma Usul’ünün uygulanması konusunda oldukça deneyimli. Uluslararası vergilendirme, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalarda (BTC, Mavi Akım ve IPA gibi) mevcut vergi istisna uygulaması konusunda da uzman.

Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan Çakmak, aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir ve KGK Bağımsız Denetçi lisanslarına da sahip… Çakmak, Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Illinois at Urbana-Champaign’de muhasebe alanında yüksek lisans yapmış olup, aynı zamanda Bilkent Üniversitesi EMBA programında ve Bahçeşehir Üniverstesi’nde part-time uluslararası vergileme ile vergi muhasebesi ve denetimi dersleri veriyor. Ayrıca Çakmak’ın vergi alanında yayımlanmış birçok makale ve blog yazısı bulunuyor.