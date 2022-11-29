KPMG Türkiye'ye beş yeni şirket ortağı

Finansal hizmetler, tüketici ürünleri, otomotiv, gıda, perakende, enerji, telekomünikasyon, kimya gibi pek çok sektöre danışmanlık hizmeti sağlayan KPMG Türkiye, yeni şirket ortaklarıyla büyümeye devam ediyor.



KPMG Türkiye Denetim Bölümü Direktörü Ahmet Hamdi Cura, Elektrik ve Altyapı Sektör Lideri Erman Durmaz, Turizm Sektör Lideri Mert Öner, Metal & Maden Sektör Lideri Burak Yıldırım, Telekomünikasyon Sektör Lideri Bükre Bektaş KPMG Türkiye şirket ortakları oldu. Bu terfilerle birlikte KPMG Türkiye, 52 şirket ortağı ile hizmetlerini daha güçlü bir şekilde sunmaya devam edecek.



KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan yaptığı açıklamada, “KPMG Türkiye'nin denetim, danışmanlık ve vergi bölümlerini her biri alanının deneyimli isimleri ile daha da güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yapılanmamız sayesinde müşterilerimizin işlerine değer katacak, başarı hikayeleri yazmalarına yardımcı olacak tüm iş çözümlerimizi çok daha hızlı, verimli ve güçlü bir şekilde sunacağız. Önümüzdeki dönemde de yönetim kadromuzu genişletmeye devam edeceğiz. Kendimizi sürekli yenileyerek, enerjimizi tazeleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarını sürdürülebilir çözümlerimizle karşılamayı sürdüreceğiz” dedi.

Ahmet Hamdi Cura: İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Ahmet Hamdi Cura, KPMG kariyerine 2007 yılında başladı. Enerji, maden, inşaat, kimya, gayrimenkul, endüstri ürünleri ve kamu sektörlerini alanında geniş sektörel deneyime sahip olan Cura, TFRS, UFRS ve US GAAP konularında da kapsamlı bilgiye sahip.

Erman Durmaz: Lisansını İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat ve yandal programı olarak Sigortacılık bölümünde tamamlayan Erman Durmaz, yüksek lisansını da Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. KPMG kariyerine 2007 yılında başlayan Durmaz, 2016 yılından itibaren de denetimde veri analizi uygulamalarının liderliğini yapıyor. Enerji, perakende, üretim ve hizmet sektörleri ile konsolidasyon projeleri alanlarında geniş sektörel deneyime ve Türkiye'deki muhasebe uygulamalarının yanı sıra UFRS konusunda da kapsamlı bir bilgiye sahip.

Mert Öner: ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Mert Öner, KPMG kariyerine 2005 yılında başladı. Ağırlıklı olarak tam tasdik ve dolaylı vergilendirme hizmetleri olmak üzere çeşitli vergi danışmanlığı ve satın-alma projelerinde de çalışan Öner, 2011 yılında KPMG Londra ofisinde Finansal Sektörde Kurumlar Vergisi alanında çalıştı. Mert Öner'in üretim, telekomünikasyon, lojistik, otomotiv, finans sektörleri konusunda sektör deneyimi bulunmaktadır ve Yeminli Mali Müşavir unvanına sahiptir.

Burak Yıldırım: Lisansını ODTÜ İstatistik ve yandal programı olarak Ekonomi bölümünde tamamlayan Burak Yıldırım, yüksek lisansını da ODTÜ Finansal Matematik bölümünde tamamladı. Karadeniz Holding'deki 2 yıllık strateji ve iş geliştirme uzmanlığı deneyiminin ardından 2011 yılında KPMG'ye katıldı. KPMG Kurumsal Finansman bünyesinde çeşitli sektörler, yerli ve yabancı pek çok işletme ve markanın değerlemesi, satın alma fiyatının dağıtımı, finansal modelleme ve M&A projelerinde takım lideri olarak rol aldı, kurumsal finansman tecrübesini derinleştirdi. 2015 yılında 6 ay süreyle KPMG Düsseldorf ofisinde görev alan Yıldırım'ın uluslararası tecrübesi de bulunuyor. Bu süre zarfında özellikle sanayi ve enerji sektöründe finansal modelleme ve şirket değerlemesi konularında deneyim kazandı.

Bükre Bektaş: Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Bükre Bektaş, KPMG Türkiye'deki kariyerine 2008 yılında başladı. 2015 yılında KPMG Londra ofisine atandı ve telekomünikasyon sektörü müşterilerine danışmanlık hizmetleri verdi. KPMG Strateji ve Operasyonlar bölümünde görev alan Bektaş, müşterilerine büyüme stratejileri, stratejik yol haritası, iş planı, ticari durum tespiti, fizibilite ve pazar araştırmaları gibi konularda hizmet vermektedir. Bükre Bektaş'ın geniş sektörel deneyimi telekomünikasyon, teknoloji, üretim, inşaat, endüstriyel ürünler ve hizmet sektörlerini içermektedir.