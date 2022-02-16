KPMG'nin Avrupa Şampiyonları Raporu yayınlandı

Denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık alanında teknoloji temelli hizmetler sunan KPMG'nin Avrupa'nın önde gelen 8 lig şampiyonunun mali durumunu inceleyen geleneksel “European Champions 2022” raporunun altıncısı yayınlandı. Avrupa'nın sekiz lig şampiyonunun mali performanslarının, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da koronavirüs salgınının etkisiyle olumsuz seyir gösterdiğini ortaya koyan rapora göre kulüplerin çoğunluğu Mayıs - Haziran 2021'de sona eren mali dönemde büyük kayıplar yaşadı. Türkiye de dahil Avrupa'nın sekiz önde gelen ligine genel olarak bakıldığında, maç günü gelirinin neredeyse tamamen kaybıyla faaliyet gelirleri sert darbe alsa da önceki futbol sezonuyla karşılaştırıldığında, durağan veya artan yayın ve ticari gelirlerin etkisi ile düşüş hafifledi. Bununla birlikte yayın gelirleri ve ticari gelirlerin yüksek personel maliyetleri ile azalan oyuncu satış gelirlerini karşılayamadığı görüldü. En önemlisi de yayın gelirlerindeki artış çoğunlukla 2019/20 sezonunda ertelenmiş olan maçlar ile bağlantılı olan ödemelerden kaynaklandı.



En yüksek gelir elde ede eden şampiyon Manchester City oldu

İngiliz kulübü Manchester City, yalnızca toplam faaliyet gelirlerinde yıllık büyüme kaydedebilen tek şampiyon olmakla kalmadı aynı zamanda COVID-19 öncesi son sezonun olan 2018/19 sezonundaki toplam gelirlerini de aşan tek şampiyon oldu. 644 milyon euroluluk toplam faaliyet geliri, sadece şampiyonlar arasında değil, aynı zamanda Avrupa'daki diğer takımlar arasındaki en yüksek gelir de oldu. Ayrıca kulüp, tarihinde ilk kez yerel rakibi Manchester United FC'yi geçmeyi de başardı. Rapora göre Manchester City'nin ardından şampiyonların gelir miktarı ve bu gelirlerin bir önceki yıla göre değişimi ise şu şekilde gerçekleşti: FC Barcelona 597 milyon euro (-%2) ile ikinci, Atletico Madrid 349 milyon euro (-%2) ile üçüncü, FC Internazionale 347 milyon euro (+%19) ile dördüncü, AFC Ajax 125 milyon euro (-%23) ile beşinci, LOSC Lille 84 milyon euro (-%12) ile altıncı, Sporting CP 64 milyon euro (-%5) ile yedinci, Beşiktaş 59 milyon euro (-%21) ile sekizinci oldu.





Beşiktaş, kârlılık rakamlarında iyileşme sağlayan tek şampiyon oldu

Beşiktaş'ın son derece zorlu bir mücadele sonunda, üç yıl aradan sonra, Türkiye Şampiyonu olduğunun belirtildiği raporda, toplam faaliyet geliri 59 milyon euro olarak gösterildi. Beşiktaş'ın toplam personel giderinin ise 36 milyon olduğu ve vergi sonrası zararının 44,4 milyon euro olarak gerçekleştiği açıklandı. Böylelikle Beşiktaş'ın faaliyet gelirleri, rakipleri Fenerbahçe (74 milyon euro, -%8) ve Galatasaray'ın (67,1 milyon euro, -%48) gerisinde kaldı. Bununla birlikte takımın kârlılık rakamlarında raporda yer alan sekiz takım içerisinde iyileşme sağlayan tek şampiyon olduğuna da dikkat çekildi. Beşiktaş 44,4 milyon euro net zarara uğramasına karşın, önceki döneme kıyasla zararını neredeyse yarıya azaltmayı başardı. Bu dikkat çekici gelişme özellikle kadro maliyetlerindeki yıllık %48 oranındaki düşüşten ve takımın tek bir kalıcı transfer yapmadığı gibi birçok oyuncusunu göndermesinden kaynaklandığı kaydedildi. Beşiktaş kadrosunun pazar değeri 110 milyon euro olurken en değerli ilk üç oyuncusu ise Miralem Pjanic (13 milyon euro), Michy Batshuayi (13 milyon euro) ve Ersin Destanoğlu (10 milyon euro) oldu. Takım 2020/21 sezonunda net 2 milyon euro transfer harcaması yaptı.



Raporda şampiyonların gelir durumlarıyla ilgili öne çıkan diğer bilgiler ise şunlar oldu: