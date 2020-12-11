Korona virüs sonrası yükselişe geçecek 8 sektör

1- E-Ticaret’in Yükselişi Suni Mi?

Hayır değil. E-ticaret biz tüketiciler için artık yeni normal. Hatta D2C (Direct to Consumer) kavramı ile hayatımızdaki dikey e-ticaret sayıları oldukça artacak. Büyük e-ticaret sitelerinin yanı sıra, bir çok üretici de, ürünlerini direkt olarak son kullanıcı ile buluşturmak istiyor. Yani B2B ve B2C’den sonra Kovid-19 sayesinde D2C kavramının yükselişine şahit olacaksınız.

Özellikle evimize kapandığımız aylarca süren Kovid-19 sürecinde, alışveriş şekillerimizde önemli değişiklikler yaşadık. Bu süreçte E-ticaret sitelerinin hacimleri gözle görülür şekilde artış gösterdi. Ayrıca bu süreci sadece evimizde olduğumuz bir kaç aydan ibaret düşünmemek gerekir. Korona korkusu uzun bir süre devam edecek. Sosyal mesafe ve virüsü kapma korkusu bize online alışverişe adapte olmayı öğretecek gibi gözüküyor. İnternetten alışverişe adapte olan markalar, sürecin devamında etkili bir SEO ve SEM stratejisi uygularsa rakiplerine önemli derecede fark atabilir.

2- Online Sağlık Danışmanlığı ve Evde Fitness

Korona sonrası iş fikirleri hakkında en çok yükselişe geçen konulardan birisi online iş yapabilme kabiliyeti. İşe yaramayan ve kullanmadığınız ürünlerin satışı için reklam tasarlayın diye bir teklif gelse, herhalde reklam kampanyasında kullanacağımız obje koşu bandı olurdu. Bulunduğu evlerde çamaşır askısı olarak kullanılan koşu bantları, özellikle bu süreçte oldukça ilgi gördü. Evde fitness eğitimleri almak ve bu anlamda geliştirilmiş aplikasyonların indirilme oranlarında ciddi artışlar olduğunu gözlemledik.

Ayrıca, bir çok hastane ve klinik, hastalarının acil durumlar dışındaki tüm danışmanlık süreçlerini online ortamlarda yönetmeye çalıştı. Bundan sonraki süreçlerde görüntülü sağlık hizmeti çalışmalarının bu sektörde yaygın olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz. Evde fitness, online yoga, online psikolojik danışmanlık, online doktor randevusu gibi anahtar kelimeleri takipte kalmanızda fayda var.

3- Yemek Tarifleri İle Hepimiz Birer Aşçı Olduk

Hepimiz Instagram’ın bu süreç içinde koca bir fırına dönüştüğüne hem fikirdir herhalde. Ekmek yapmayan, pasta veya kurabiye çeşitleri denemeyen kalmadı. Aslında evlerimize kapanıp bir çok kişisel ihtiyaçlarımızı kendi içimizde çözebildiğimizi deneyimlemek, ilerleyen süreçlerdeki tüketim alışkanlıklarımızda köklü değişiklikler yaratacaktır. Konumuza dönecek olursak, Korona sonrası iş fikirleri açısından yemek tarifleri ile ilgili web siteleri ve Youtube kanallarındaki abonelik sayılarının ciddi oranda artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Buna adapte olabilen markalar yada bireysel girişimcilerin yükselişine tanıklık edeceğiz.

4- Evden Çalışanlar İçin Pazar Yerleri

Evden çalışma yada freelance çalışma gibi kelimeler son bir kaç ayın en çok aranan kelimelerinden biri oldu. Girişimciler yine boş durmayacak ve freelance çalışanlar ile markaları bir araya getiren girişimlerin sayısı artacak. Digital nomad gibi yaşam tarzları da önümüzdeki süreçte yükselişte olacak. Markalar, projeleri için bu gibi insanları bulmak isteyecekleri pazar yerlerine ihtiyaç duyacaktır.

Örneğin Rimuut’da online kişiler ile iletişime geçebilir, faturanızı da yine bu girişim aracılığı ile elde edebilirsiniz. Başka Amerika olmak üzere, bugün bir çok yerde bu konu ile ilgili makalelere rastlayabilirsiniz. Özellikle maliyet ve zaman avantajlarını düşünürseniz, iş yapma şekillerimiz deki değişikliğe kesin gözüyle bakılıyor.

5- Korona Sonrası İş Fikirleri İçin Organik Tarım Ve Hayvancılık

Korona salgını öncesinde de yükselişte olan doğal beslenme ve kaliteli gıda üretimi, özellikle salgın döneminde çok daha değerli hale geldi.

Bir çok uzman özellikle bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğinden söz ederken, bunu yapabilmenin en önemli yolunun doğal ve organik beslenmeden geçtiğini ısrarla vurguluyorlar. Önümüzdeki süreçte organik tarım ürünleri ve hayvancılık ürünlerinin daha çok günlük yaşamımıza dahil olabilmesi için bir çok girişime şahit olabiliriz.

6- Dijital Pazarlamada Profesyonel Reklam Ajansları

Bu süreçte özellikle reklam ajansı olarak, kıymetli bir mesleğe sahip olduğumuzu bir kez daha anladık. Dijitalleşen dünyanın ilk öğrenenlerin den biri olan reklamcılar, tasarımcılar ve yazılımcılar için girişimci bilinç ile şirketlerini büyütme zamanı geldi. Binlerce marka özellikle Corona salgını ve sonrasındaki değişen tüketici davranışları için profesyonel bir reklam ajansına ihtiyaç duyacak. Bu süreçte sürekli gelişebilen, yeniliklere adapte olan, uyumlu ekip yapısı ile profesyonel süreç yönetimi yapan reklam ajansları için büyük bir fırsat olabilir.

7- Korona Sonrası İş Fikirleri Olarak Online Eğitim Yükseliyor

Corona sonrası iş fikirleri arasında herhalde en çok konuşulan konulardan birisi de, online eğitim. Özellikle okulların tatil edilmesinden sonra bakanlık kararı ile online eğitime geçiş ilk başlarda zor gelse de, tüm dünya ülkeleri belirli bir süre sonra Türkiye’deki gibi adapte oldu ve eğitimini online olarak almaya devam etti.

Bu süreçten sonra, online MBA, online ders, online workshop ve online özel ders gibi kavramları daha fazla duymaya hazır olun.

8- Sosyal Medyanın Ana Akım Olması

Korona sonrası iş fikirleri arasında sosyal medyanın içine dahil olmadığı hiç bir fikir hayatta kalamayacak diyebiliriz. Artık günümüzde gündemi takip etmek için Twitter’ın ‘’trend topics’’ bölümüne girenlerin sayısı astronomik şekilde arttı. Eskiden gündemi öğrenmek için televizyonu yada radyoyu açarken, bugün sosyal medyayı kullanıyoruz. Bu sebebten dolayı sosyal medya kullanımları her geçen gün artıyor.

Markalar için danışmanlık gerçekleştiren, hesap yönetimi sağlayan ve etkili reklam stratejisi üretebilen dijital ajanslar bu süreçten oldukça karlı çıkabilir.

Özetleyecek olursak, gelecekte bizi bekleyen ve konferanslarda konuşulan bir çok trendin Corona sonrası hızla hayatımıza girdiğini fark edeceksiniz. Gelecek geldi ve evet biraz hızlı geldi. Salgın yüzünden bu şekilde adapte olmak zorunda kaldık. Dijitale olan bağlılığımız önemli derecede arttı. Artık gerçekten de, sosyal medya tatili ve bilgisayar tatili gibi kavramların hayatımıza girmesine uzak değiliz. Geçmişe dönüş, yavaş yaşam, organik dünya vs gibi kavramları girişimcilerin nasıl önümüze getireceği de merak konusu.