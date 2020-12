Körfez ülkelerinin yeni gözdesi: Trabzon

Son yıllarda Türkiye’nin yanı sıra uluslararası gayrimenkul piyasasında da görülen Trabzon’da, gayrimenkul yatırımı yapma eğilimi günden güne artıyor. EVA Gayrimenkul Değerleme‘nin araştırmasına göre, Trabzon yabancıların tercih ettiği iller arasında bulunmazken, 2013 yılında da ilk 10 şehir arasında yer almadı. 2014’te 10‘uncu, 2015’te 8‘inci, 2016’da 6‘ncı, 2017’de 5‘inci, 2018’de 7‘nci, 2019 yılında ise 8’nci oldu. Ekim 2020’ye kadar ise ilk 10 şehir arasında yerini aldı.

İllerin doğal güzellikleri tercih sebebi



EVA Gayrimenkul Değerleme, Karadeniz Bölgesi Trabzon Şubesi Lisanslı Değerleme Uzmanı Ömer Turgut, konut yatırımında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Mısır, Katar ve Ürdün vatandaşlarının İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara, Yalova, Mersin, Sakarya, Samsun, Muğla ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ni iklimi ve doğal güzellikleri nedeniyle yatırım amaçlı tercih ettiğini söyledi.

Körfez ülkelerinin ilgisi büyük



Yatırım tercihinde son yıllarda özellikle Trabzon‘un öne çıktığını belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ömer Turgut, “Trabzon başta olmak üzere Rize, Artvin, Ordu ve Giresun şehir merkezlerini ve yaylalarını ziyaret eden Arapların bu bölgeyi tercih etmelerinin en önemli nedenleri, serin, yağmurlu iklim ile doğal güzellikleri ve yeşil teması. Öte yandan konut fiyatlarının İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara gibi illere nazaran daha düşük olması ve Trabzon’da havalimanı olması nedeniyle ulaşımın kolaylığı şeklinde sıralanabilir.” dedi.

Turgut, “Trabzon‘da yabancıya konut satışının büyük bir kısmı Körfez ülkeleri vatandaşlarına yapılmakta. Son yıllarda Körfez ülkelerine yapılan satışlar Trabzon’da konut fiyatlarını, restoran ve bağlantılı sektörleri de etkiledi“ diye ilave etti.

Neden Trabzon?



Arap yatırımcıların Trabzon‘u tercih etmeleri hakkında bilgi veren Turgut, öncelikli faktörlerin iklim ve doğa koşulları, Arapların kendi ülkelerinde bulamadığı yeşil ve mavinin buluştuğu bir lokasyonda yer alması, konut fiyatlarının İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir gibi şehirlere kıyasla daha uygun olması, ulaşımın rahatlığı ve metropoliten şehir karmaşasının yaşanmamasından kaynaklandığını belirtti.

Yomra bölgesi tamamen Araplara yönelik ilerliyor



Arapların Trabzon’a gelme tarihlerinin Nisan–Ekim ayları arasında olduğunu kaydeden Turgut, “Daha çok bahar ve yaz aylarını tercih ediyorlar. Maksimum 10–30 gün kalıyor ve izin sürelerini geçiriyorlar. Genellikle 3+1 daire tipini tercih ediyor, bir siteden birkaç daire satın alıp birleştirme yapabiliyorlar. Ayrıca Arapların Türkiye’de edindikleri konutu sadece yazlık amacıyla 15–20 gün kullanmaları da villaya yönelmemelerinin bir başka nedeni. Edindikleri konutları kullanmadıkları dönemde kiraya vermediklerini de görüyoruz. Daha çok Yomra/Kaşüstü–Ortahisar/Yalıncak bölgesini tercih ediyorlar. Satış ofisleriyle yaptığımız görüşmelerde bu bölgede Araplara yapılan satışların yüksek oranda olduğunu belirledik. Trabzon’un merkez ilçesi olan Ortahisar ve nüfus anlamında yoğun ilçelerin başında gelen Akçaabat bölgelerinde az sayıda konut projesinde Araplara satış yapılıyor. Yomra bölgesinde ise piyasa hemen hemen tamamen Araplara yönelik olarak ilerliyor“ dedi.

Kişiye özel hizmet talebi



Arap müşterilerin talepleri arasında yaşam alışkanlıkları doğrultusunda kişiye özel hizmet talebi, minimum 200 m2’lik yaşam alanı ve sakinliğin geldiğini belirten Turgut, “Bunun yanı sıra sosyal alanlarda kapalı havuz, yeşil doğa manzarası talebi üst seviyede. Ayrıca detay bir talep olarak WC kullanımında fıskiye tipi ve prizde İngiliz tipi dikkat çekiyor. Yeni yapılan site yapılaşmalarında Araplara satışlar Türk müşterileri de kısmi olarak etkiliyor. Ortahisar/Yalıncak–Yomra/Kaşüstü bölgesinde daha çok Araplara satışlar yoğun. Bu nedenle Türk müşterilerin bu bölgeyi tercih etmediklerini, Arap yaşamı ve kültürüne uzak olan kesimin Akçaabat/Yıldızlı–Akçaabat/Söğütlü bölgesini tercih ettiğini belirledik. Öte yandan, aynı sitede Türk–Arap yaşam kültürünün bir arada olduğu projeler de mevcut. Arapların maksimum 10-30 gün kalması Türk müşterilerin tercihlerini etkiliyor. Kısa süreli konakladıkları için konut alımını aynı siteden yapabiliyorlar.“ bilgisini verdi.

Arap müşteriler tanıdıklarını da getiriyorlar

Arap müşterilerin bir diğer özelliğinin başka Arapları da aynı siteden ev almaya

yönlendirmek olduğunu kaydeden Turgut, “Herhangi bir siteden konut alıp memnun kalan bir Arap müşteri, tanıdıklarını da bu siteye yönlendiriyor. Arapların yeşili ve doğayı sevmesi Uzungöl ve Sera Gölü gibi doğal güzellikleri olan bölgeleri de etkiliyor. Yemek yemek, günü geçirmek ve dinlenmek için bu bölgeleri sıklıkla tercih ediyorlar. Trabzon‘da artık genel olarak bir Arap etkisi mevcut. Şehirdeki tabelaların hemen hemen hepsi Arapça. Şehir merkezindeki önemli perakende caddelerindeki vitrinler, restoran menüleri de Arapça. Araplara satış yapmayı hedefleyen satış ofislerinde Arap kökenli ve Arapça konuşan bir çalışan bulunuyor ve tanıtım broşürleri Arapça hazırlanıyor“ dedi. Turgut, “Arap yatırımcıların Türkiye‘ye yaptıkları yatırımların büyüklüklerine baktığımızda Irak vatandaşlarının daha ufak alanları tercih ettikleri ama Suudi Arapların daha büyük alanları satın aldıklarını görüyoruz. Tercihler de milletlere göre farklılık gösteriyor“ diye ilave etti.

Trabzon’da en çok tercih edilen ilçeler Yomra ve Akçaabat

Trabzon, ili merkez ilçesi ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ve ticari anlamda beklentileri karşılıyor olması neden ile hem yöre insanları hem de çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından tercih edilmektedir. Yomra ve Akçaabat ilçeleri Trabzon’un merkez ilçesi olan Ortahisar’a yakın konumlu ve ulaşım imkanlarının oldukça rahat olmasından dolayı tercih edilmektedir.



4+1 ağırlıklı konutların fiyatları 2.500 - 3.750 TL/m² aralığında



Akçaabat, ilçesinin merkezi nüfus yoğunluğu iç kesimlerde yer alan yöre halkının mevsim şartları dolayısı ile ağırlıkla yöre halkı tarafından tercih edilmektedir. Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı ve Söğütlü mahalleri yeni yapılaşmaya müsait arazi yapısı nedeni ile ve merkez ilçeye yakın mesafede olmaları sebebiyle ağırlıkta yeni yapılaşmanın oldukça yoğunlukta olduğu bölgelerdir. Akçaabat’ta ağırlıkta 3+1 yapı tarzında ağırlıkta site nizamında binalar sıklıkla rastlamak mümkündür. Bu bölgelerde meskenler 150 ila 220 m² arasında değişen 3+1 ve 4+1 ağırlıklı konutların fiyatları 2.500 - 3.750 TL/m² aralığında değişiyor.





Yomra’da Kaşüstü Mahallesi tercih ediliyor

Yomra, ilçesinin merkezi nüfus yoğunluğu ağırlıkta çevre ilçe vatandaşları ve yabancı yatırımcılar tarafından rehavet görmemektedir. Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü mahallesi yeni yapılaşmaya müsait arazi yapısı nedeni ile ve merkez ilçeye yakın mesafede olması sebebiyle ağırlıkta yeni yapılaşmanın oldukça yoğunlukta olduğu bölgedir. Yomra ilçesinin Kaşüstü mahallesi ağırlıkta 3+1 ve 4+1 yapı tarzında ağırlıkta site nizamında yeni binalara sıklıkla rastlamak mümkündür. Bu bölgelerde meskenler 150 ila 250 m² arasında değişen 3+1 ve 4+1 ağırlıklı konutların fiyatları 3.000- 4.000 TL/m² aralığında değişiyor. Yabancı yatırımcıların tercihleri Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesi, Trabzon İli Yalıncak Mahallesi ve Akçaabat ilçesi Yıldızlı ve Söğütlü mahalleleridir.

