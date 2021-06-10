Kordsa’dan inşaat güçlendirme teknolojilerinde yeni ürün: Kratos Yapısal Güçlendirme

Kordsa’nın inşaat güçlendirme teknolojileri iş kolunda sunduğu Kratos Macro ve Micro sentetik fiber donatıları, 500 Milyon doların üstündeki uluslararası fiber donatı pazarında, ilk Türk ürünü olmasıyla dikkat çekiyor.

2020 yılında ürün gamına tünel açma ve madencilik uygulamalarında geri sekmeyi azaltan püskürtme beton katkısı Kratos Rebound Minimizer’ı ve havuz sıvası uygulamalarında kullanılan Kratos Pool Fiber ürünlerini de dahil eden şirket, maliyet avantajı, iş verimliliği ve yüksek dayanım sağlayan Kratos markası ile kısa sürede birçok prestijli projede tercih edilir hale geldi.

“Tutkumuz yaşamı güçlendirmek” vizyonuyla çalışan Kordsa, son olarak Kratos ürün portföyüne, bir süredir Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğü ve ülkemiz için de önemli bir ürün olan güçlendirme alanında Yapısal Güçlendirme ürünlerini ekledi. Yapısal Güçlendirme ürünleri sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşıyor. KraTos Yapısal Güçlendirme ürünleri ile güçlendirme yapmak, yıkıp yeniden yapmaya göre hem zamandan hem maliyetten kazandırıyor; bu yönüyle çevreci ve sürdürülebilir bir çözüm olarak öne çıkıyor. Teknik yeterlilik olduğu takdirde, karbon kumaş ile güçlendirme uygulamalarının çelik veya betonarme mantolamaya kıyasla avantajı ise alan kaybını minimuma indirmesi.

Kordsa, Kratos Yapısal Güçlendirme Dijital Lansmanı’nı 31 Mayıs’ta yaptığı bir çevrimiçi toplantı ile gerçekleştirdi. Kordsa CEO’su Ali Çalışkan’ın açılış konuşması ile başlayan toplantı Strateji, İş Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri Fezal Okur Eskil’in Kordsa ve İnşaat İş Birimi’ni tanıtan konuşması ile devam etti. Ardından İTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Alper İlki Türkiye’de ve Dünyada Yapısal Güçlendirme Teknolojileri ve neden önemli olduklarına ilişkin bilgi verdi.

Kordsa Global Teknoloji Direktörü Devrim Özaydın’ın, Kordsa’daki teknoloji odaklı inovasyon bakış açısına da değindiği Global Teknoloji ve İnşaat Güçlendirme başlıklı konuşmasının ardından, Kordsa İnşaat Güçlendirme iş kolundan Satış ve Pazarlama Müdürü M. Yasa Kılınç, Teknoloji Müdürü Uğur Alparslan, Müşteri Yöneticisi Sebla Demir ve Proje Lideri Tuluhan Ergin Kratos Yapısal Güçlendirme Teknolojisi teknik özellikleri, kullanım alanları ve pazardaki konumu gibi detaylı bilgiler içeren bir sunum gerçekleştirdiler. Son olarak, Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı ve Artyol Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Sinanı Türkkan Türkiye yapısal güçlendirme pazarı hakkında ve DEGÜDER faaliyetleri hakkında bilgi verdi.