Kordsa, Rekor Kar ile 2021 Yılını Kapattı

Lastik güçlendirme, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanlarında, “yaşamı güçlendirme” misyonuyla Türkiye, Endonezya, Tayland, Brezilya, Amerika olmak üzere, 4.900’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Kordsa, faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda iş sürekliliğini sağlamaya devam etti.

Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine ve tedarik zincirindeki problemlere karşılık global bir oyuncu olmanın avantajını kullanan Kordsa, lastik güçlendirmedeki yüksek kapasite kullanım oranı ve etkin maliyet yönetiminin de etkisiyle 8 Kasım 2021 tarihinde yatırımcılarıyla paylaştığı TL ve Amerikan Doları bazında beklentilerin üzerinde finansal sonuçlara ulaştı. Kordsa, bir önceki yıla göre operasyonel karlılığını yaklaşık 2 kat, net kârını ise 5 kat arttırdı. Kordsa, 856 milyon TL’ye (96 milyon Amerikan Doları) ulaşan net karının yanı sıra, stratejik yatırımlar ve inovasyon çalışmalarının başarılı çıktıları ile operasyonel verimliliğini de yükseltti. Kordsa’nın bu başarılı çalışmaları ile, FAVÖK 1,2 milyar TL’ye (137 milyon Amerika Doları) ulaştı.

Kordsa, 2021 yılında elde ettiği FAVÖK ile pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkarken, yıl içerisindeki etkin finansman yönetimi ile de net borç / favök göstergesinde 2.2x seviyelerine düşüldü.

2021 yılını başarıyla geride bırakmaktan duydukları memnuniyetini dile getiren Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, şunları söyledi: “Bugün Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar geniş bir coğrafyada, geleceğin lider ileri malzeme tedarikçisi olma yolunda ilerliyor; yaptığımız yatırımlar ve inovasyonlarla yüksek teknolojili sürdürülebilir malzemeler geliştiriyor ve üretiyoruz. Attığımız stratejik adımlarla güçlü finansal sonuçlar ve yüksek bir kârlılık elde ettik. Hedefimiz bir yandan lastik güçlendirme teknolojilerindeki dünya liderliğimizi korumak, inşaat güçlendirme teknolojilerinde konumumuzu güçlendirmek, bir yandan da kompozit yatırımları ile büyüttüğümüz portföyümüzle önümüzdeki dönemde dünyanın lider ileri malzeme şirketlerinden biri olmak.”

Kordsa, geliştirdiği sürdürülebilir ürünleri ve sürdürülebilir üretim modeli ile global pazarda da rekabet avantajı yakalıyor. 2021 Carbon Disclosure Project (CDP – Karbon Saydamlık Projesi) Su Programı Değerlemesinde Kordsa, dünyada su kaynaklarını korumaya yönelik attığı etkin, şeffaf ve ölçülebilir adımlarla dünya genelinde değerlendirilen yaklaşık 12 bin şirket arasında A alarak yüksek performans gösteren 118 şirket arasına girdi ve Türkiye’den “A” Listesine giren 3 şirketten 1’i oldu. 2021 CDP İklim Değişikliği Programında da 2020’de olduğu gibi “A-” notu ile ödüllendirildi. Ayrıca, şirketlerin tedarikçilerini iklim değişikliğiyle mücadele sürecine ne ölçüde dahil ettiğini değerlendiren CDP ‘Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi’ (Supplier Engagement Rating) kapsamında da 2021 yılında Kordsa “A”notu ile ödüllendirildi.