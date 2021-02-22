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Kordsa, COVID-19 etkilerine rağmen 2020 yılını güçlü kapadı

Kordsa, COVID-19 salgınının global mobilite pazarındaki zorlayıcı etkilerine rağmen faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda iş sürekliliğini sağlamaya ve kârlılık yaratmaya devam etti. Güçlü finansal yapısıyla paydaşlarına ve yatırımcılarına 2020 yılında da değer yaratan Kordsa, lastik güçlendirmeden uzay sanayisine uzanan geniş bir yelpazede yüksek teknolojili malzemeler üretmeyi sürdürüyor.

İş Dünyası 22.02.2021, 09:44
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Kordsa, COVID-19 etkilerine rağmen 2020 yılını güçlü kapadı

Güçlendirme lideri Kordsa, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine rağmen aldığı stratejik kararlarla faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda iş sürekliliğini sağlamaya devam etti. Şirket, 2020 yılında 4,5 milyar TL ciro, 574 milyon TL FAVÖK ve 150 milyon TL net kar elde ederek, yılı geleceğin teknolojilerine yaptığı yeni yatırımlarıyla kapattı.

2020 yılında tedarik zincirinde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Kordsa, COVID-19 etkisi ile pazar talebinin tüm değişken yapısına güçlü global yapılanması ile anında yanıt verebildi. Bu zor dönemde dünyanın tüm coğrafyalarındaki tesisleri ile müşterilerinin tedarik zinciri sorunlarında çözüm ortağı olan Kordsa, değişken pazar şartlarına uyumu ile bir kez daha rekabetten ayrıştı. 2020 yılında işletme sermayesi yönetimi aksiyonlarını başarıyla hayata geçirirken çalışanlarının ve tüm paydaşlarının sağlığını da gözeten Kordsa, 2021 yılına avantajla başladı. 

2020 yılını ürün portföyü ve kullanım alanlarını genişletmek için fırsat olarak değerlendiren Kordsa, lastik ve inşaat güçlendirme sektörlerinde müşterileriyle yeni ürün onaylarını tamamladı. Kompozit teknolojileri alanında ise mevcut havacılık pazarının yanı sıra otomotiv, denizcilik, spor malzemeleri, enerji gibi yeni pazarlara sunduğu teknolojiler ile ürün portföyünü genişletti.

“Tutkumuz Yaşamı Güçlendirmek” vizyonuyla faaliyet gösteren Kordsa, daha hafif araçlar, lastikler ve daha dayanıklı binalarla sürdürülebilirliğe katkı sağlamanın yanı sıra ürün ve teknolojilerini de dönüştürüyor. Bu bağlamda yaşamı güçlendiren sürdürülebilir ürün ve teknolojilerine bir yenisini daha ekleyen Kordsa, lastik içindeki performansından ödün vermeyecek teknik özellikte ve kalitede geri dönüşümlü naylon iplik üretti. Karbon ayak izi azaltılarak üretilen bu teknolojik ürün, lastik markalarının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolculuğuna katkı sağlayacak.

Karbon ayak izinin azaltılmasına sadece lastik güçlendirme pazarında değil, araçları hafifleten kompozit teknolojileri ile de hizmet vermeye devam eden Kordsa, elektrikli araçlarda kullanılmak üzere karbon fiber kumaşı tedarik etmeye de başladı. Hem Türkiye hem ABD’deki fabrikalarından tedarik sağlayan Kordsa, böyle zorlu bir yılda attığı bu temeller üzerine işlerini büyüterek değer yaratmaya devam etti.

Yıl sonu sonuçlarını değerlendirerek Kordsa’nın öncelik ve hedeflerinden bahseden Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “Güçlü şirket yapımızla içinde bulunduğumuz süreci etkin bir şekilde yöneterek zorlu bir dönemde istikrarımızı koruduk. Başta sürdürülebilirlik odaklı hedeflerimizi de gerçekleştirerek lastik ve kompozit teknolojilerimizi tüm dünya pazarına sunmaya başladık. Türkiye’den çıkan ve global pazarda bu lider etkiyi yaratan Kordsa markamızla gurur duyuyorum. Biliyorum ki tüm paydaşlarımız da bu gururu paylaşıyor.” yorumlarında bulundu.

Sürdürülebilirlik anlayışlarını iş yapış şekillerine yansıttıklarına ve bunun olumlu sonuçlarını gördüklerine dikkat çeken Çalışkan, “2016 yılından bu yana Karbon Saydamlık Projesi CDP İklim Değişikliği ve Su Programlarına raporlama yapıyoruz. 2020 yılı raporlama döneminde Türkiye’nin İklim ve Su Liderleri arasında yerimizi aldık. Dünya ve Avrupa’nın endüstri ortalamasının üzerindeki performansımız bu konuya ciddiyetle eğildiğimizin bir göstergesidir. Ayrıca küresel tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini sağlamak için uluslararası bir değerleme kuruluşu olan Ecovadis tarafından Altın şirket kategorisine çıktık. Bu değerleme, sürdürülebilirlik taahhüdümüzün arkasında durduğumuzu ve çevre, sürdürülebilir tedarik, işgücü ve insan hakları alanlarındaki mükemmel başarımızı ortaya koyuyor. Faaliyet gösterdiğimiz tüm iş kollarımızda yaptığımız yatırımlar, iş birlikleri ve inovasyon çalışmalarımızla sürdürülebilir bir geleceğe kararlı adımlarla ilerlemeyi ve bunun da ötesinde iş ortaklarımızın, paydaşlarımızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

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