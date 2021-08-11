Kordsa 2021’in ilk yarısında net karını 5 kat artırdı

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, stratejik yatırımlarının ve inovasyon çalışmalarının başarılı çıktıları ile, yılın ilk yarısını güçlü finansal sonuçlarla kapattı. Pandeminin global pazarda yarattığı etki ve tedarik zincirinde yaşanan zorluklara rağmen sürdürülebilir büyümesine devam eden şirket, cirosunu 2020’nin aynı dönemine göre %59.6 oranında artırdı. Şirket aynı dönemde net karını 5 kat artırarak 393 milyon TL’ye, FAVÖK rakamını ise 2 kat artırarak 553 milyon TL’ye ulaştırdı.

“Tutkumuz, yaşamı güçlendirmek” vizyonuyla faaliyet gösteren Kordsa, zorlu pandemi koşullarına rağmen 2021’in ilk yarısında lastik sektöründeki çalışma ve faaliyetlerini başarıyla yürüttü. Lastik güçlendirme teknolojilerinde 2021 yılının başında sürdürülebilir ürün ve teknolojilerine bir yenisini ekleyerek geri dönüştürdüğü naylon iplikleri kullanmaya başlayan Kordsa, bu iplikten ürettiği kord bezlerini iş birliği içinde olduğu uluslararası lastik üreticilerinin kullanımına sunmuştu. Mevcut durumda ürünün lastik testleri devam ediyor.

Kordsa, bu dönemde kompozit yatırımlarını sürdürürken, bu alandaki yetkinliklerini ve ürün portföyünü de geliştirmeye devam etti. Geçen senelerde ABD’de yaptığı satın almalardan biri olan Axiom Materials şirketinin kalan yüzde 4,14’lük hisselerini yaklaşık 6,5 milyon dolar karşılığında alarak, şirketin tek ortağı konumuna geldi. Aynı zamanda ileri kompozit materyaller konusunda uzman olan Axiom Materials ve Kordsa, bu dönemde çok yüksek ısılara dayanıklı yeni bir prepreg geliştirdi. Elektrikli, sıkıştırılmış doğalgazlı ve hidrojenle çalışan araçlardaki uygulamalarda kullanılabilen ürün, yakıt verimliliği ve daha yüksek performans ile sürdürülebilir mobiliteye katkı sağlıyor. Sektörü dönüştüren birçok inovasyona imza atan Kordsa, mobilite trendlerine göre genişleyen ürün portföyüyle havacılık, otomotiv, raylı taşımacılık ve denizcilik sektörlerine yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kordsa, aynı zamanda 2014 yılından beri faaliyet gösterdiği inşaat güçlendirme teknolojileri iş kolunda sektörün öncü ve yenilikçi yerli ürünlerini sunarak ürün gamını genişletmeye devam ediyor. KraTos markasıyla gerek altyapı gerekse üst yapı projelerine yönelik çözümleriyle yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda payını ve kârlılığını artıran şirket, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Endonezya aktif bir oyuncu olarak çalışmalarına devam ediyor.

2021 yılının ilk yarısında gösterdikleri güçlü performanstan memnuniyetini dile getiren Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, şunları söyledi: “Tüm dünyaca yaşadığımız bu zorlu süreçte, attığımız stratejik adımlarla güçlü finansal sonuçlar ve yüksek bir kârlılık elde ettik. Kordsa olarak, lastik güçlendirmeden uzay sanayisine uzanan geniş bir yelpazede yüksek teknolojili ve sürdürülebilir malzemeler üretiyoruz. Elektrikli araçların bataryalarını hafifleten, ısı izolasyonunu sağlayan çözümlerimizle dünyamızın en büyük önceliği olan sürdürülebilir mobiliteye katkı sağlıyoruz ve etki alanımızı genişletiyoruz. ‘Tutkumuz yaşamı güçlendirmek’ vizyonumuz doğrultusunda yatırım ve inovasyonlarımızla gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için çalışmaya, her geçen gün yaşamın daha fazla alanını güçlendirmeye devam edeceğiz.”