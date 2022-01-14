KONYA’NIN İŞGÜCÜNE KTOTEK’TEN DESTEK

70 meslek komitesi ve 20 binin üzerinde üyesiyle Türkiye’nin en büyük 6. odası unvanına sahip Konya Ticaret Odası, Türkiye’de bir ilke imza atarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği-IPA II Projeleri Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Merkezi (KTOTEK)’ni hayata geçirdi. Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Merkezi hakkında bilgi veren Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve KTOTEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahrettin Doğru, “Konya, otomotiv sektörü, makine ve ekipman sektörü, ana metal sanayi, tarım ve gıda sektörü, kauçuk ve plastik sektörü, ambalaj sektörü, mobilya sektörü, ağaç ürünleri sanayi, ayakkabı sektörleri başta olmak üzere birçok alanda Türkiye’nin önde gelen üretim üstlerindendir. Başta savunma sanayi olmak üzere medikal, raylı sistemler, enerji, yazılım, sağlık, lojistik sektörlerinde de Konya sanayisi söz sahibidir. Konya’da 2000’den fazla kayıtlı ihracatçıyla 170’ten fazla ülkeye ihracat yapılmaktadır. Konya ihracatı 36 ilimizin toplamından fazladır. İmalat sanayi ihracat payının toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 95’tir.

Konya en fazla dış ticaret fazlası veren 6. il konumundadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 228’dir. Ancak ülkemizin yüklenici şehirlerinden biri olan Konya’da da işverenlerimiz, nitelikli işgücü konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz KTO Eğitim Merkezi sayesinde yetiştirdiğimiz işgücü ile işvereni bir araya getiriyoruz, sektörün öncü firmalarının nitelikli işgücünü temin ediyoruz” dedi.





İş garantili eğitim

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan kayıtlı istihdam istatistiklerine göre,

Ağustos 2021’de Konya’da bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı yüzde 9,6 oranında artarak 352 bine, esnaf sayısı da yüzde 7,3 artarak 74 bine ulaştı. İstihdam sayısının artmasında verdikleri eğitimin önemine dikkat çeken Doğru, “Milli Eğitim Bakanlığı ile 31.10.2019 tarihinde imzaladığımız protokol kapsamında; Konya’da mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile özel sektör arasındaki işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla mesleği olmayanlar ile örgün eğitim dışında kalmış kişilerin istihdama kazandırılmasına katkı sağlamayı amaçladık.

Bu protokolle mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri de eğitim alabiliyorlar” derken, geçtiğimiz ay KTO Eğitim Merkezi ve Konya Kızılay Toplum Merkezi’nin işbirliğiyle “Kaynakçılık ve CNC Torna Operatörlüğü Kursunu” tamamlayan öğrencilerin sertifikalarını aldıklarını belirtti. CNC torna operatörlüğü, Solidworks ile temel çizim ve modelleme, ön muhasebe eğitimi, talaşlı imalat işlemleri eğitimi gibi Konya’daki işverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda birçok kurs düzenlediklerini belirten Fahrettin Doğru, kursların herkese açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Verdikleri kursların içeriğini kaynakçılık ve CNC torna operatörlüğü eğitimi üzerinden açıklayan Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve KTOTEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahrettin Doğru, “Örneğin; kaynak konusunda örtülü elektrot ark kaynağı, tig kaynağı gibi uygulamalı ve teorik eğitimler veriyoruz. Sektörün ihtiyacı ve talepleri doğrultusunda verdiğimiz eğitimler 40 saatten 120 saate kadar çıkabiliyor. Eğitimleri 15’er kişilik gruplar halinde veriyoruz ve tüm kursiyerlerimiz, eğitim sonunda hemen işe başlayabiliyorlar” dedi.