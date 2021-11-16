Konya Kağıt Halka Açılıyor...

Yıllardır istikrarlı bir şekilde cirosunu ve karlılığını artıran Konya Kağıt A.Ş, 32 yıllık tecrübesi ve bilgi birikimiyle halka arz ediliyor. Türkiye’de üretilen toplam yazı tabı kağıdı üretiminin yüzde 25’ini karşılayan, sektörün öncü kuruluşlarından Konya Kağıt A.Ş. düzenli olarak temettü dağıtmasıyla da dikkat çekiyor.

130 milyon kayıtlı sermayesi bulunan şirketin 1 TL nominal bedelli 26 milyon adet payı satışa sunulacak. Satış işlemi 18-19 Kasım tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama suretiyle gerçekleştirilecek. Satış fiyatı 6,95 TL olan şirket, BİST İstanbul’da KONKA kodu ile işlem görecek.

Konya Kağıt Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe

Konya Kağıt’ın halka arz süreci ile ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya, “Konya Kağıt, 2012 yılından beri Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görmekte olan Bera Holding’in bağlı ortaklığıdır. Bera Holding 18 şirketi ve bunlara bağlı 32 üretim tesisini bünyesinde barındıran, yaklaşık 3,5 milyar TL ciroya sahip bir gruptur. Konya Kağıt, grubumuzun büyük şirketlerinden ve temel taşlarından birisidir. Şirketler cirolarını artırdıkça ve büyüdükçe finans ihtiyaçları artar. Son yıllarda finansal tablolara bakıldığında Bera Holding’in konsolide bazda sürekli büyüdüğünü görmek mümkündür. Şirketlerin kalıcı başarılara imza atabilmeleri ve dalgalanmalarda sağlam durabilmeleri güçlü bir sermaye yapısına bağlıdır. Bu nedenle finansal kaynaklarımızı çeşitlendirmek için grubumuzun bu güçlü şirketini halka açıyoruz. Finansal tablolara baktığımızda, Konya Kağıt’ın halihazır sermayesinin yeterli bir seviyede olduğu görülebilir. Ancak Bera grubu olarak tüm şirketlerimizi aynı gemide kabul ederek finans planlaması ve yönetimini konsolide olarak esas alıyoruz. Böyle baktığımızda, halka arzla elde edilmesi beklenilen gelirlerin grubun zaten iyi olan konsolide finansal yapısını daha da güçlendirmesi ile tüm grup şirketlerimizle birlikte Konya Kağıt’ın da yeni fırsatları yakalama, yeni yatırımlar yapma şansını kazanacağını düşünüyoruz.” dedi.

Konya Kağıt kur riski taşımıyor

Konya Kağıt Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe 32 yıllık bir geçmişe sahip olan Konya Kağıt paylarının BİST’te işlem görmesiyle beraber şirketin daha kurumsal bir yapıya kavuşacağını söyledi.

Yıllık 98 bin ton üretim kapasitesiyle, Türkiye yazı tabı kağıt üretiminin yüzde 25’ini karşıladıklarını belirten Efe, “Şirketimiz elektrik ve buhar ihtiyacını da kendi kurmuş olduğu doğalgazla çalışan kojenerasyon tesisinden karşılıyor. Ayrıca Konya Kağıt kendine münhasır mali konforu olan minimum borçluluk seviyesinde olan bir şirkettir. Bunun yanında yüzde 70’ten fazla ürününü dövizle sattığı için kur riski taşımayan bir firmadır.” dedi.

Telat Seher - Menevşe Özdemir Doludizgin - Osman Elvan - Erol Kaya - İsmet Gergerli - Cemalettin Tunç Efe

Halka arz geliri 180 milyon TL

Halka arzdan gelecek gelir Bera Holding’in şirketlerinde ve bazı yatırımlarında kullanılacak diyen Efe, bu kaynağın da yaklaşık 180 milyon TL civarında olmasını beklediklerini söyledi. Halka arz gelirinin holding bünyesindeki şirketlerde kullanılacağını aktaran Efe, yatırım projeksiyonlarının da Yönetim Kurulu masasında beklediğini kaydetti. Onay verildiği anda gerekli katma değeri yüksek yatırımlar için de beklediklerini ifade eden Efe, “Halka arz sermaye artırımı ile değil, pay sahibi Bera Holding’in hisselerinden satış yöntemi ile yapılacak. Konya Kağıt’ın yüzde 20’si halka açılacak. Buradan gelecek yaklaşık 180 milyon liralık halka arz geliri Bera Holding’in şirketleri içinde özkaynak artışında, yatırımlarında ve inovatif çalışmalarında kullanılacak. Diğer bir deyişle halka arz geliri holding bünyesinde kalıp değerlendirilecek.” bilgisini verdi.

MEB tarafından dağıtılan kitapların ana tedarikçisiyiz

Özellikle pandemi sonrası temizlik ve ambalaj kağıtlarında ciddi talep artışı olduğunu da belirten Efe üretim kalemleri hakkında da şu bilgileri verdi: “Bizim ürettiğimiz kağıtlar ofset kağıtlar kategorisinde yer almaktadır. Türkiye’de ve yurt dışında bazı ülkelerin zorunlu eğitimde kullanılan kitapların ana kağıt tedarikçilerinden birisiyiz.”

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya

“Genelde Kur’an-ı Kerim ve Meali ile bazı Fıkıh kitaplarında kullanılan Ivory kağıtların üretimini de yapıyoruz”

Ürettikleri tüm kağıtların gıdayla temas edilebilir özellikte olduğunun da altını çizen Efe, “Bizim ürettiğimiz ürünler çocuklarımızın elinde. Çocuklar devamlı defteri, kitabı elliyor. Sonra elini ağzına götürüyor. Onun için bu ürünler yaklaşık 72 testten geçiriliyor. Türkiye ve Avrupa laboratuvarlarında yapılan testlerle insan sağlığına zararlı olmadığı ispat edildikten sonra satışa sunuluyor. Sadece kullanılan kağıdın değil, içinde yer alan tüm baskı malzemelerinden boyasına kadar insan sağlığına zararlı olmaması gerekiyor.Yoksa zaten hiçbir yere bu malları gönderemeyiz. Daha sonraki yatırımlarımızda renkli kağıtta yapmaya başladık. Şu anda her renkten kağıt yapabilen Türkiye’deki tek fabrikayız. Genelde Kur’an-ı Kerim ve Meali kitaplarında kullanılan Ivory kağıtlarını da üretmekteyiz.” dedi.

Üç ana projemiz masada bekliyor

Yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Konya Kağıt Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe, “Bizim bundan sonraki yatırım hedefimiz Türkiye’de üretimi olmayan ithalatla karşılanan bazı katma değeri yüksek kağıt türlerine yatırım yapmak. Bu yatırımların fizibiliteleri bitmek üzere. Yönetim Kurulu’nun onayları doğrultusunda bu yatırımlara başlayacağız. İthal ikamesi mahiyetindeki bu yatırımlar Türkiye’nin cari açığına da olumlu katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda üç ana projemiz masada bekliyor.” dedi.