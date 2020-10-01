Kontrolmatik halka arza gidiyor

2008 yılında yerli sermaye ile kurulmasının ardından bir Türk markası olan Kontrolmatik’in, 6.250.000 TL nominal payları sermaye artırımı, 1.000.000 TL nominal payları ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup, halka arz sonrası çıkarılmış sermayesinin yüzde 20’sinin BIST Ana Pazar’da işlem görmesi bekleniyor. Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle “sadece” Gedik Yatırım aracılığıyla gerçekleşecek arzın talep toplama tarihleri ise 12-13 Ekim’de olacak. Halka arz fiyatı 6,90 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğü ise 50 milyon TL olacak.

Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de küresel devlere rakip olduklarını ve yerli bir şirket olarak önemli projelere imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Halka arza giderek şeffaflaşma ve prestij odaklı bir adım atmayı hedefledik. Halka arzdan elde edilecek fon kaynaklarını ise AR-GE, yeni yatırımlar, ihracata yönelik faaliyetler ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanacağız. Yatırımlarına akıllı mühendislik çözümleriyle değer katmak isteyen tüm yatırımcılarımız için, 24 ülkeye teknoloji ihraç eden Kontrolmatik şirketimizi halka arz ediyoruz” dedi.

24 ülkede 300 proje

Kuruluşundan bu yana Kontrolmatik olarak sadece Türkiye’de değil aynı zamanda Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da 24 ülkede 300’ün üzerinde proje gerçekleştirdiklerini belirten Aslanhan, “Türkiye’de kamu ve özel sektör ile çok önemli projelere imza atarken, dünya genelinde de bir Türk şirket olarak kendimizi kanıtladık. 5 ülkede (Türkiye, Irak, Kenya, Kuveyt, Gine) proje ofisimiz bulunuyor. Şimdiye kadar yaptığımız projeler enerji, madencilik, endüstriyel tesis ve ulaşım sektörü gibi çok geniş bir yelpazede ve Türkiye’nin kendi alanında mühendislik ve anahtar teslim projelerde önde gelen firmasıyız” sözlerini kullandı.

Dünya’daki 37’inci büyük sistem entegratörü

CFE Media & Technology’nin Global Sistem Entegratör veri tabanında yayınlanan listeye göre 2020 yılında dünyanın en büyük 37’inci sistem entegratörü seçildiklerini kaydeden Aslanhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu listede, alanımızda dünyanın ilk 40 listesine giren bir Türk şirket olarak küresel devlerle hem Türkiye’de hem de dünya genelinde yarışıyoruz. Kalite odaklı mühendislik çözümleri, enerji santralleri ve endüstriyel tesislerde enerji kaynaklarının verimli kullanılması için üretilen farklı proje ve hizmetlerin yanında, operasyonel teknolojiler, endüstriyel yazılım, kontrol sistemleri, haberleşme bilgi güvenliği, nesnelerin interneti, güç sistemleri ve proje yönetimi gibi başlıklar temel faaliyet alanlarımıza giriyor. Şu an devam eden 50’nin üzerinde projemiz bulunuyor. Özellikle bu dönemde gelirlerimizin döviz cinsinden olması da bir avantaj. 138 çalışanımızın önemli bir kısmı mühendis ve teknisyenlerden oluşuyor. 2017-2019 yıllarında satışlarımız yıllık bazda yüzde 132, FAVÖK marjımız ise %220 arttı. Şimdi bu başarı grafiğimizi, hisselerimizin yüzde 20’sini halka arz ederek yeni bir boyuta taşıyacağız.”

Terzi işi çözümler

Rakiplerinden ayrılan en büyük avantajlarının maliyet ve sürede optimum çözümler sunabilme olduğunun altını çizen Aslanhan, “Sistem entegratörü olarak marka bağımsız çalışabilme ve projelere farklı çözümler uygulayabilme avantajımız söz konusu. Retrofit projelerde büyük firmalara kıyasla daha atak ve esnek çözümler sunabiliyoruz. Ayrıca zorlu coğrafyalarda iş yapabilme ve yürütebilme kapasitemiz mevcut. Bu da bizi ciddi anlamda ayrıştırıyor. Kendi yazılım ekibimiz aracılığıyla müşterilerine yönelik çözümleri mevcut ürün ve platformlar üzerinden ihtiyaca yönelik olarak hızlı ve maliyet etkin şekilde çözümleyebiliyoruz. Şu an Afganistan, Kenya, Malawi, Burkino Faso, Irak, Türkiye’de devam eden projelerimiz bulunuyor” dedi.

GE General Electric Türkiye çözüm ortağı

Aslanhan, tamamlanan büyük projeler sayesinde oluşan güçlü referanslara sahip olduklarını ve General Electric’in Yüksek Gerilim ve otomasyon alanında Türkiye, Sudan ve Afganistan çözüm ortağı ve yetkili temsilciliğini yürütmekte olduklarını belirtti . Bu da aslında bu büyüklükte global bir markanın bize güvenmesinin yaptığımız işi ne kadar doğru ve başarılı yürüttüğümüzü kanıtı niteliğinde. GE, Huawei, ABB, Siemens, Nozomi, OSI Soft gibi güçlü şirketlerle kurulan işbirlikleri sayesinde de yaptığımız pek çok iş bulunuyor” diye vurguladı.

Amaç hizmet verilen pazarlarda kalıcı olmak

Halka arzdan gelecek kaynağın kullanımına ilişkin de açıklama yapan Aslanhan, “Yeni projelerde uzun zamanlı ürün ve hizmet harcamaları yapılması gerekli, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için işletme sermayesinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Hayata geçirmeyi hedeflediğimiz pek çok Ar-Ge projemiz var. Ar-Ge çalışmaları neticesinde geliştirilebilecek ürünlerin seri üretim tesisi altyapısı için gerekli yatırımı yapmamız gerekiyor. Mühendislik geliştirme yazılımı ve IT altyapısı kapasite artışı da planlıyoruz. Hizmet verdiğimiz pazarlarda kalıcı olmamız açısından markamıza bu yatırımları yapmamız ve küresel dünyada bilinilirliğimizi arttırmamız gerekiyor” dedi

Talep toplama sadece Gedik Yatırım aracılığıyla

Halka arza ilişkin olarak Aslanhan, “Halka arz edilecek payların yüzde 50’si yurtiçi bireysel yatırımcılara, kalanı ise yurtiçi ve yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor. Talepler 12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günleri 6,90 TL sabit fiyatla sadece Gedik Yatırım aracılığıyla toplanacak” dedi.