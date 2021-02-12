Kontrolmatik, Gürcistan’da 4 milyon Dolarlık Hidroelektrik Santral Projesine imza attı

Enerji, madencilik, endüstriyel tesis ve ulaşım sektörlerinin ana faaliyet alanlarında yer alan Kontrolmatik; operasyonel teknolojiler, endüstriyel yazılım, haberleşme, bilgi güvenliği, nesnelerin interneti, güç sistemleri ve proje yönetimi çalışmalarının içerisinde yer alarak önemli iş birlikleri için imza atmaya devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji enerji ve mühendislik şirketlerinden biri olan Kontrolmatik geçtiğimiz yıl şirketini halka arza açarak 12-13 Ekim tarihlerinde 1,3 milyar TL tutarında 26 kat üzerinde talep toplamış, bireysel ve kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

Yılın son çeyreğinde ise elektrik ve elektronik cihazların yedek parça imalatı üzerine 1973’te Finlandiya’da kurulan, başta Çin olmak üzere dünyanın birçok noktasında üretim ve montaj fabrikaları olan SALCOMP’un Türkiye’de kuracağı cep telefonu fabrikasındaki tüm teknik çözümleri üstlenen Kontrolmatik, 2 bin kişiye istihdam yaratacak yatırımın teknoloji çözüm ortağı olarak yılı kapattı.

2021’e hızlı girdi, projeler peş peşe geldi

2020 yılını hedeflerinin üzerinde tamamlayan Kontrolmatik, 2021 yılına da başarılı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz ay Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen “AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi” ihaleleri kapsamında kazandığı üç adet ihaleyle ilgili olarak vergiler hariç yaklaşık 65 milyon TL’lik sözleşmeye imza atan Kontrolmatik, yılın ikinci ayına da hızlı girdi.

Yükselen değeri ile başarılı projelerin içerisinde yer almaya devam eden Kontrolmatik, Gürcistan’da yer alan Namakvhani Hidroelektrik Santral Projesi’nin tasarım, imalat, mühendislik hizmetleri, fabrika testlerinin yapılması, sistemin sahaya teslimi, montaj süpervizörlük hizmeti ve sistemin yüksek gerilim testlerinin yapılması görevlerini üstlenerek ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş’ ile vergiler hariç yaklaşık 4 milyon Dolar bedelli sözleşme imzaladı.