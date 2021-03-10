Kontrolmatik, 2020’de 24 milyon TL kar elde etti

Olumsuzluklara rağmen 2020’yi iyi kapattık

Geçtiğimiz gün 2020 yılı net karı yaklaşık 24 milyon TL, cirosu ise 201 milyon TL olarak açıklanan Kontrolmatik’in Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, pandemiyle geçen bir yıl olmasına rağmen iyi bir kar oranı ile yılı kapattıklarını belirterek, “2020, tüm sektörleri olumsuz anlamda etkileyen zor bir yıl oldu. Birçok firma inişler ve çıkışlar yaşadı. Ekonomik dalgalanmalar her kesimde hissedildi. Tüm bunlara rağmen firma olarak devam eden projelerimizin yanı sıra yeni projeler için de anlaşmalar yaptık. Bizim için son derece önemli olan bir halka arz süreci geçirdik. Halka arz sonrası yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Yaşanan tüm sıkıntıları bir kenara koyarsak, bizleri mutlu eden bir ekonomik tablo ile yılı kapatmış olduk” dedi.

Bölgenin öncü şirketi olmayı hedefliyor

2020 yılını hedeflerinin üzerinde tamamlayan Kontrolmatik, 2021 yılına da başarılı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz ay Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen “AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi” ihaleleri kapsamında kazandığı üç adet ihaleyle ilgili olarak vergiler hariç yaklaşık 65 milyon TL’lik sözleşmeye imza atan Kontrolmatik, yılın ikinci ayına da hızlı girdi.

Yükselen değeri ile başarılı projelerin içerisinde yer almaya devam eden Kontrolmatik, Gürcistan’da yer alan Namakvhani Hidroelektrik Santral Projesi’nin tasarım, imalat, mühendislik hizmetleri, fabrika testlerinin yapılması, sistemin sahaya teslimi, montaj süpervizörlük hizmeti ve sistemin yüksek gerilim testlerinin yapılması görevlerini üstlenerek ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş ile vergiler hariç yaklaşık 4 milyon Dolar bedelli sözleşme imzaladı.

Bunun yanı sıra Özbekistan Taşkent’te yüzde yüz bağlı ortaklık ve KONTROLMATIK TOSHKENT LLC (Sınırlı Sorumlu Şirket) unvanı ile yeni bir şirket kurdu.

Markanın 2021 hedefleriyle ilgili de konuşan Sami Aslanhan, “Bu yılki öncelikli hedeflerimiz arasında; imza attığımız işleri başarıyla sonuçlandırmak, ürün ve hizmet kalitemizi arttırarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak, hizmet verdiğimiz coğrafyalara yeni sektörler eklemek, iş yaptığımız sektörlerdeki yeni teknolojileri takip etmek, şirketimizdeki teknoloji yoğunluğunu arttırmaya çalışmak, yeni ülkelerde projeler hayata geçirmek ve mevcut ciromuzu yukarı taşımak yer alıyor. En büyük hedefimiz ise Endüstriyel Robotik Kodlama, Dijital Dönüşüm, Dijital Fabrika, Nesnelerin İnterneti, IOT gibi konularda ülkemizin ve bölgenin öncü şirketi olmak” diye konuştu.

Dünya devleriyle aynı listede

Yakın tarihte yayımlanan Sistem Entegratörü Devleri 2020 Listesine göre Control Engineering tarafından dünyanın en büyük 37. Sistem Entegratörü seçilen ve bu anlamda Türkiye’yi başarılı şekilde temsil eden Kontrolmatik’in Türkiye dışında Kenya, Burkina Faso, Malavi, Nijerya, Irak, Gürcistan, Özbekistan gibi ülkelerde devam eden projeleri bulunuyor.

Yaklaşık yüzde 60’ı mühendislerden oluşan 150’yi aşkın kişinin çalıştığı Kontrolmatik, her türden tesisin dinamik kontrol edilebilmesi, bilgi akışı ve verilerinin toplanarak işlenebilmesi, yönetimde optimizasyonun yapılabilmesi, uzaktan yönetim ve siber güvenlik gibi konularda mühendislik çözümleri sunuyor.