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Konfeksiyon sektörü 60 ay aranın ardından ihracatta zirveye çıktı

Moda Endüstrisinin en büyük sektörü Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektöründe 60 ay sonra gelen ihracat şampiyonluğunun gururu yaşanıyor.

İş Dünyası 04.09.2020, 14:11
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Konfeksiyon sektörü 60 ay aranın ardından ihracatta zirveye çıktı

Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü, Ağustos ayında yaptığı 1 milyar 546 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü böylelikle 60 ay aranın ardından zirvenin sahibi oldu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise; Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde son üç aydır en fazla ihracat yapan sektör olmayı başardı.

EHKİB, Haziran ayında 104 milyon dolarlık ihracatla adını EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında birinci sıraya yazdırırken, Temmuz ayında 157 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ay bazında tarihi rekoruna imza attı.

EHKİB, Ağustos ayında da ihracatını 2019 yılı Ağustos ayına göre yüzde 12'lik artışla 128 milyon 9 bin dolara taşıdı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Konfeksiyon sektörünün 1980'li yıllardan itibaren Türk ihracatını domine ettiğini dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Konfeksiyon sektörünün 2019 yılında 17,7 milyar dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdığından bahsetti.

Medikal ürünler ihracatı 1 milyar dolara koşuyor

Konfeksiyon sektörü olarak, Pandemi sürecinde Mart-Nisan-Mayıs aylarında yaşanan durgunluğu aştıklarını ifade eden Sertbaş, "Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında ihracatta çok başarılı bir dönem geçirdik. Özellikle önlük, tulum ve maske ürünlerinden oluşan medikal ürünler ihracatımız 2019 yılının Ocak - Ağustos döneminde 41 milyon dolar seviyesinde iken, 2020 yılının sekiz aylık döneminde yüzde 2 bin 82'lik rekor artışla 891 milyon dolara çıktı. Eylül ayında medikal ürün ihracatında 1 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyoruz. EHKİB olarak, 2020 yılının Ocak - Ağustos döneminde medikal ürünler ihracatımızı yüzde 4 bin 643'lük artışla 1 milyon 302 bin dolardan, 61 milyon 765 bin dolara taşıdık" diye konuştu.

Pandemi sonrası Avrupa'nın birinci tedarikçisi olacağız

Türk konfeksiyon sektörünün en büyük ihraç pazarının Avrupa pazarı olduğunun altını çizen EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yapılan araştırmalar, Avrupalı perakende zincirlerinin Pandemi sonrasında Uzakdoğu yerine Türkiye'yi birinci tedarikçi olarak göreceklerini ortaya koyuyor. Türk konfeksiyon sektörü önümüzdeki on yıllarda Türkiye'nin istihdam ve ihracatında lokomotif sektör konumunu sürdürecek."

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