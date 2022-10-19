Kompresörlerin uzaktan takibini sağlıyor, üretim kaybının önüne geçiyor!

Tüm sektörlerde sürdürülebilir verimliliği artırma amacıyla yenilikler sunmaya devam eden Atlas Copco Kompresör Tekniği, zorlu koşullara uygun ve dayanıklı ürünlerinin yanı sıra satış sonrası hizmetleriyle de ön plana çıkıyor. Ani arızalara ve plansız duruşlara en kısa sürede müdahale etme amacıyla geliştirilen ve tüm Atlas Copco kompresörlerine uyumlu SmartLink veri izleme sistemi, kompresörlerin uzaktan takibini sağlıyor.

Elektrik tüketiminin ortalama yüzde 40’ının sanayi kuruluşları tarafından kullanıldığı ülkemizde, endüstriyel sektörlere yalnızca basınçlı havayı değil, aynı zamanda enerji tasarruflu basınçlı havayı sağlamak bir öncelik haline geliyor. SmartLink uzaktan veri izleme sistemi sayesinde bir sorun çıktığında proaktif çözümler anında üretilebiliyor. Beklenmeyen herhangi bir durum karşısında tanımlandığı kişiye mesaj atarak bildirim verme özelliğine sahip SmartLink teknolojisi sayesinde ekipmanların periyodik bakımları, arıza yaşanmadan önce planlanabilirken enerji sarfiyatının da büyük oranda önüne geçiliyor.

Akıllı önerilerle kompresörlerde %30'a varan enerji tasarrufu

Kompresörlerin bakım zamanlarını, arıza bildirimlerini, yükte ve boşta çalışma oranlarını, enerji sarfiyatlarını ve istenen tüm parametreleri sınıflandırıp rapor olarak sunabilen ve dijital teknolojinin en verimli biçimiyle kullanıldığı SmartLink uygulamasının sunduğu akıllı önerilerle, %30'a varan enerji tasarrufu elde edilebiliyor.

SmartLink, önleyici bakım kapsamında küresel bağlantı sağlıyor

SmartLink sistemi sayesinde 200 bin'den fazla kompresörün durumu, önleyici bakım kapsamında küresel bağlantı sağlanarak sürekli olarak izlenebiliyor. Çeşitli lisans seviyelerine bağlı SmartLink sisteminde, kompresörlerin bakım zamanları ve çalışma saati bilgileri kullanıcıya sunuluyor. Zamanında yapılan bakımlar sayesinde ürün ömrü uzuyor ve oluşabilecek arızaların büyük ölçüde önüne geçiliyor.

Kompresörlerin performansı en üst seviyede tutuluyor

Kullanıcılarının kompresör odalarını uzaktan izleyebilmelerini ve detaylı rapor almalarını sağlayan SmartLink’in uzaktan arıza teşhisi yapabilmesi, sapmaları erken aşamada tespit etmeyi ve düzeltmeyi sağlıyor. Akıllı algoritmalara ve profesyonel analizlere dayalı proaktif sorun gidermeyle basınçlı hava sisteminin de performansı en üst seviyede tutuluyor. Sistemin verimliliğini ve güvenilirliğini daha da artırmak için pratik tavsiyeler veren SmartLink basınçlı hava sisteminin çalışma parametrelerine ve performansına dayalı öneriler de oluşturuyor.

Kompresör Tekniği Servis Bölüm Müdürü V. Özgün Şenol, “Uygulamayı, ihtiyacı anlayıp ona göre çözüm üretmek çok önemli. Herhangi bir Atlas Copco kullanıcısının basınçlı hava tüketim maliyetini iki tuşa basarak herhangi bir anda, herhangi bir süreçte görüntüleme ve bunun sonucunda en uygun çözümü sunma ya da var olan sistem için herhangi bir iyileştirme önerme konusunda çok ciddi bir avantaj ve güç sağlıyor. Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak teknolojilerimizi ve uzmanlığımızı müşterilerimizle paylaşmaya; hem onlara hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz“ dedi.