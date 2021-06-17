Komatsu orijinal parçalarında cazip avantajlar

Ülkemizde distribütörlüğü Temsa İş Makinaları güvencesiyle yürütülen Japon dünya devi Komatsu, iş makinası sahiplerine sunduğu çözümlerle sahadaki makinalarının uzun yıllar ilk günkü gücü, performansı ve sağlamlığını en uygun fiyatlar ve kampanyalarla devam ettirmesi için müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. Sadece bir satış değil aynı zamanda bir hizmet şirketi misyonu ile müşterilerine her zaman çözüm sunma bakış açısı ile faaliyetlerini sürdüren Temsa İş Makinaları bu çerçevede müşterilerine her zaman uygun fiyatlarla sunduğu orijinal yedek parça kalitesi ve yetkili servis uzmanlığı ile sağlamlığı ve gücü ile öne çıkan Komatsu iş makinalarının ilk günkü performansını uzun yıllar devam ettirmesini sağlıyor.

“Aynı fiyata orijinali varsa haydi Komatsu’ya” sloganıyla hayata geçen hidrolik pompa revizyon kampanyası kapsamında, Komatsu Yetkili Servislerinden yılsonuna kadar PC200, PC300 ve PC400 ekskavatörlerinin hidrolik pompasını revizyona sokmak isteyen müşteriler orijinal yedek parçada %60’a varan indirimlerden yararlanabiliyor. Kampanya sayesinde Komatsu PC200, PC300 ve PC400 sahipleri avantajlı fiyatlarla, daha uzun yıllar orijinal Komatsu kalitesi ile makinalarının üstün performanslarını koruyabilecekler.

Ayrıca yılsonuna kadar Komatsu yetkili servislerinde paletli Komatsu iş makinasının zincirini, Komatsu kalitesini taşıyan orijinal zincirle yenileyen herkese PC210LC-10 maketi hediye ediliyor. Kampanya tüm Komatsu paletli iş makinası zincirlerini kapsıyor.