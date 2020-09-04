Koku Lideri Seluz’dan Aroma Sektörüne Büyük Yatırım!

2007 yılından bu yana koku sektöründe kaydettiği hızlı büyüme ve aldığı ödüller ile adından sıkça söz ettiren %100 Türk sermayesiyle kurulan Seluz, doğadan aldığı ilhamı lezzete çevirmek için 2018 yılında çalışmalara başladı. Türkiye’de yılda 200 milyon doların üzerinde ithalat girdisi ve toplamda 320 milyon doların üzerinde pazar hacmi bulunan gıda aroması sektörüne başarılı bir giriş yapan Seluz, İstanbul’da ki Ar-Ge, üretim ve yönetim kampüsünün hemen yanına 15.000 m2 üzerine 20 milyon dolarlık ilave bir yatırımla kurulan yeni aroma üssünde geniş bir yelpazeye sahip birçok gıda ürünü için katma değerli ürünler tasarlamaya ve üretmeye başladı. Deneyimli şirket, konusunda uzman aromatisyenler ve farklı aromaları içeren seçkin tat kütüphanesiyle güçlü girdiği bu sektörde her geçen gün iddialı adımlarla büyümeye devam ediyor.

, Seluz kurucusu ve CEO’su Murat Öztürk

“Türk gıda üreticileri dünya markalarıyla yarışacak”

Türkiye’de gıda aroması sektöründe milli üretimi ve tedariğini destekleme misyonuyla aroma sektörüne giriş yapan Seluz, Türk firmalarının yabancı markalarla rekabetini artırmak için esans sektöründe uyguladığı başarılı stratejiyi aromaya da taşıyor. Seluz kurucusu ve CEO’su Murat Öztürk bu konuyu şöyle özetliyor: “Aroma sektörü için dünya genelinde 14 -15 milyar dolarlık bir pazar hacmi bulunmaktadır. Türkiye’de ise 320 milyon dolarlık bir pazar öngörüyoruz. Bu rakamın yaklaşık 200 milyon dolarlık önemli bir kısmı ne yazık ki ithalatla karşılanıyor. Aromaya yatırım yaptık çünkü Türkiye'de çok az aroma üreticisi bulunuyor, üretim yapan firmaların en büyüklerinde dahi otomasyonun çok fazla yerleşmediğini biliyoruz. Diğer taraftan da biz katma değerli bir iş yapıyoruz. Esans tarafında da bunu başarmış durumdayız. Dolayısıyla yeni bir katma değer arayışı bizi Ar-Ge gücümüzü taşıyabileceğimiz aroma sektöründe de yatırım yapmaya itti. Ar-Ge, üretim, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılacak olan yatırımlarla beraber Türkiye’de ki aroma sektörünün hızla gelişeceğine, katma değerli ürünlerin üretiminin hızla artacağına ve ihracat rakamlarının yükseleceğine olan inancımız tam. Ayrıca biz Türkiye'deki gıda üreticilerinin dünya çapında daha rekabetçi olmalarını istiyoruz. Bunun içi Avrupa standartlarında hatta onlardan daha hassas proseslerle aroma üreterek gıda üreticilerimize daha uygun ve kaliteli ürünleri çok daha hızlı sunacağız. Bu da Türk gıda üreticilerinin dünya çapında daha rekabetçi olmalarını sağlayacaktır.’

Yılda 30 bin ton aromayı el değmeden üretecek!

Unlu mamuller, içecek, şekerleme ve süt ürün grupları başta olmak üzere birçok gıda kategorisinde yaratıcı tatlar geliştirmek için aroma sektörüne giren Seluz, tüm aromalarının tasarımlarını dünyanın en iyileri arasında gösterilen alanında uzman 4 kıdemli aromatisyenin liderliğindeki ekiple sürdürüyor. En son teknolojileri barındıran üretim hatlarında likit ve toz aromaları el değmeden kısa sürede üretebilen Seluz, yüksek hacimli full otomasyon robotik hatlarıyla rakiplerinden teknoloji bakımından da ayrışıyor. Sıvıyı toz haline çeviren dev Sprey Kurutma Kulesinin de yer aldığı ileri teknolojileri barındıran aroma üssünün yılda 30 bin ton sıvı ve toz aroma üretim kapasitesi bulunuyor. 0.05 gramdan 5 tona kadar otomatik dozajlama yapabilen tam otomasyonlu robotik hatlarda üretim yapan Seluz, bu dozajlama hassasiyetine sahip Türkiye’nin ve yakın coğrafyasının ilk ve tek firması.

“Türkiye’nin 0.05 gram hassasiyetle üretim yapabilen ilk ve tek firması!”

Seluz’un başarı hikayesinin öncüsü Murat Öztürk, doğanın lezzetlerini gıda endüstrisine sunacakları aroma yatırımına ilişkin: “Son teknolojinin hakim olduğu, tam otomatik robotlar ile desteklenen üretim tesisimizde, doğanın ve bilimin sunduğu en eşsiz bileşenler tam otomatik ve entegre proseslerden geçirilerek harmanlanıyor. Esnek ve büyük ölçekli üretim robotlarımız müşteri ihtiyaçlarını çok hızlı üretme ve sevk etme imkânı veriyor. Aroma üretimini İstanbul’da yer alan merkez kampüsümüzde yapmamız, genel üretim maliyetleri ve lojistik maliyeler açısından müşterilerimize avantajlar sunmamızı mümkün kılmakta. Müşterilerimiz Orta ve Batı Avrupa’dan veya dünyanın herhangi bir ülkesinden ithal edebilecekleri aromaları Seluz’dan en üst kalitede temin edebileceklerinin farkındalar. Biz, bu güveni boşa çıkarmamak için servis kalitemizi en üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Tedarik zinciri politikamız gereğince, üretim sürecine dâhil ettiğimiz her bir ham madde ve üretilen her bir ürün istisnasız olarak çok hassas bir kontrolden geçirilmekte ve moleküler düzeyde inceleme yapan GC analizine tabi tutulmaktadır. İş ortaklarımıza ürün geliştirme ve tüm iş süreçlerine değer katmak üzere sunduğumuz pazar analizleri, tüketici trendleri hatta konsept geliştirme süreçlerimizle rekabet içinde farklılaşmalarını sağlıyoruz. Bu felsefemiz ve çalışma politikamız da bizim pazarda öne çıkmamızı sağlıyor. Full otomasyon robotik sistemlerle 0.05 gramdan 5 tona kadar otomatik dozajlama yapabiliyoruz. Türkiye’de ve yakın coğrafyada bu hassasiyetle üretim yapabilen ilk ve tek firmayız. Biz duyuların ötesine dokunmaya çalışıyoruz. Kodlarımızda mükemmeliyetçilik var. Başarımızı mükemmeliyetçi ve müşteri odaklı felsefemize, nitelikli insan kaynağı ve yüksek teknoloji yatırımlarımıza borçluyuz.” diyor.