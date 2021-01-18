Köfteci Yusuf yeni şubelerini İDO'da hizmete açıyor

Sirketdedikodulari.com sitesinden Göktuğ Efil'in haberine göre, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşen Köfteci Yusuf'un yeni durağı İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO ) oldu. Sosyal medyadan yaptığı açıklama ile haberi duyuran Köfteci Yusuf, "Çok yakında tüm İDO’larda hizmetinizdeyiz" ifadelerini kullandı

Son olarak Yalova feribot iskelesi mağazasını hizmete alan Köfteci Yusuf, girişimlerini İDO feribotları ile taçlandırdı. Yakında tüm İDO'larda faaliyet verecek ünlü restoran, sosyal medya hesaplarından bu müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı

Pandemiye rağmen mağaza sayısını artıran Köfteci Yusuf, yeni şubeleriyle tüm İDO'larda yakın tarihte faaliyete geçecek. Hazırlık çalışmalarını sürdüren Köfteci Yusuf, yolculuk esnasında kaliteli ve ekonomik yemek hizmeti sunmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz sene ve 2021 yılının başlarından itibaren yeni girişimlerine hız kesmeden devam eden Köfteci Yusuf, ülke genelinde 164 şubeye ulaştı.

Bayilik veya isim hakkı vermeden, sadece kendi bünyesinde şubeleşmeye devam eden Köfteci Yusuf, bu politikasına rağmen Türkiye'nin en büyük zincir restoranı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Salgın sonrasında çalışma düzeninde bir takım değişikliklere giden köfte restoranı, gel-al ve sipariş sistemine ağırlık verdi