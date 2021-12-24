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KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETİ TOKEN’DAN YEMEK KARTI SEKTÖRÜNE İDDİALI GİRİŞ

Hızla büyüyen finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren Koç Topluluğu Şirketi Token, yemek kartı sektörüne iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Tüketicilerin yeni nesil beklentilerine uygun şekilde tasarlanan dijital yemek kartı “TokenFlex” öncelikle Koç Topluluğu çalışanları tarafından kullanılacak. Ardından ise tüm Türkiye’ye yayılacak. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Token Finansal Teknolojiler şirketimiz, Topluluğumuzun dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ödeme teknolojileri alanında büyük ve önemli stratejik adımlar atıyor. Yeni nesil ödeme sistemlerindeki liderliğinin ardından, şimdi de yemek kartı sektörüne TokenFlex ile iddialı bir giriş yapıyoruz. TokenFlex’e sadece bir yemek kartı çözümü olarak değil, ödeme sistemlerinde farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek esnek bir teknolojik altyapı olarak bakıyoruz” dedi. Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol ise, “Topluluk olarak kurulduğumuz günden bu yana tüm çalışmalarımızın merkezine çalışma arkadaşlarımızı ve onların ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeyi aldık. Bu kapsamda tüm beklentilerimizi karşılayacak esneklikte hayata geçen TokenFlex’i de ilk kez çalışma arkadaşlarımızın kullanacak olmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İş Dünyası 24.12.2021, 11:15
KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETİ TOKEN’DAN YEMEK KARTI SEKTÖRÜNE İDDİALI GİRİŞ

Koç Topluluğu bünyesinde geliştirdiği yeni nesil ödeme sistemleriyle Türkiye’nin alanında lider şirketi olan Token Finansal Teknolojiler, TokenFlex ile yemek kartı sektörüne giriş yaptı. TokenFlex, yeni dünyanın beklentilerine uygun, tamamen dijital, akıllı telefona indirilebilecek bir uygulama aracılığıyla kolaylıkla kullanılabiliyor. Uygulama içerisindeki kameranın ödeme noktasındaki kare kodu okumasıyla ya da NFC özelliği sayesinde sadece cep telefonu POS cihazına yaklaştırılarak ödeme saniyeler içerisinde tamamlanıyor. İlerleyen dönemde farklı alanlarda da kullanılması hedeflenen TokenFlex, adını esnek yapısından alıyor. Üye iş yerleri Beko markalı POS cihazları ve TokenFlex POS uygulaması ile doğrudan cep telefonları üzerinden ödeme alabiliyor. Böylece iş yerlerine istedikleri yerde cihaza bağlı kalmadan ödeme alma imkânı sunuyor.  

Fatih Kemal Ebiçlioğlu: “TokenFlex’i Koç Topluluğu’nun tüm paydaşlarının güvenle kullanabileceği, yakın zamanda ürün yelpazesini genişletecek ve Türkiye’nin 81 iline hızla yayılacak inovatif bir girişim olarak görüyoruz.”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte işyerlerinin ve tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak elektronik ve temassız ödeme gibi çözümlere olan ilgi günden güne artıyor. Token Finansal Teknolojiler şirketimiz, Topluluğumuzun dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ödeme teknolojileri alanında büyük ve önemli stratejik adımlar atıyor. Yeni nesil ödeme sistemlerindeki liderliğinin ardından, şimdi de yemek kartı sektörüne TokenFlex ile iddialı bir giriş yapıyoruz” dedi. 

Türkiye’de yüz binlerce işletmenin ve hemen hemen tüm bankaların önemli bir çözüm ortağı haline gelen Token’ın TokenFlex ile yemek kartı sektörüne girmesinden mutluluk duyduklarını belirten Ebiçlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yemek kartları, bir yandan çalışanlara gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere esneklik sağlarken, diğer yandan işverenlere sunduğu operasyonel kolaylık ve vergi avantajları öne çıkıyor. Restoran ve perakende gıda esnafına sağladığı gelir imkânı ile ekonomimizde önemli bir yere sahip olan yemek kartları, nakitsiz toplum vizyonuna ve kayıtdışı ekonomi ile mücadeleye de katkı sağlıyor. Token’ın Türkiye’de 700 binden fazla noktada yer alan Beko markalı ödeme kaydedici cihazlarının, yaklaşık 100 bini kafe ve restoranlarda kullanılıyor. Dolayısıyla, TokenFlex’in bu sektörde yayılım açısından önemli bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. TokenFlex’e sadece bir yemek kartı çözümü olarak değil, ödeme sistemlerinde farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek esnek bir teknolojik altyapı olarak bakıyoruz. TokenFlex’i Koç Topluluğu’nun tüm paydaşlarının güvenle kullanabileceği, yakın zamanda ürün yelpazesini genişletecek ve Türkiye’nin 81 iline hızla yayılacak inovatif bir girişim olarak görüyoruz.” 

Özgür Burak Akkol: “Yemek kartı sektörüne yenilikler getirecek olan TokenFlex’i ilk defa Topluluğumuz çalışanlarının kullanmaya başlamasından memnuniyet duyuyoruz.”

Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol ise pandemi ile birlikte çalışma modellerinde değişiklikler olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Topluluk olarak kurulduğumuz günden bu yana tüm çalışmalarımızın merkezine çalışma arkadaşlarımızı ve onların ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeyi aldık. Ofiste, sahada ya da evlerinde çalışmalarını sürdüren tüm arkadaşlarımızın temel ihtiyaçlarında onlara destek olmak için aksiyonlar alıyoruz. Bu kapsamda tüm beklentilerimizi karşılayacak esneklikte hayata geçen TokenFlex’i de ilk kez çalışma arkadaşlarımızın kullanacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Token’in sunduğu bu yeni nesil ödeme sisteminin çalışma arkadaşlarımızın yemek kartlarını kullanırken hayatlarını kolaylaştıracağına inanıyoruz” dedi. 

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