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KOBİ’leri büyütecek 7 öneri

Son verilere göre Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 73’ünü, ihracatın ise yüzde 55’ini KOBİ’ler oluşturuyor.

İş Dünyası 06.09.2020, 12:40
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KOBİ’leri büyütecek 7 öneri

Son verilere göre Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 73’ünü, ihracatın ise yüzde 55’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Yönetim süreçleri ve pazarlama ile ilgili sorunlar, ekonomiye ve istihdama sundukları katkılar ile ekonominin lokomotifi görevini üstlenen KOBİ'lerin büyümelerini ve sürdürülebilirliklerini doğrudan etkiliyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, KOBİ'lerin yönetim ve pazarlama alanında önünü açacak tavsiyeler sundu. 

İş yapış süreçlerini standartlaştırın

KOBİ'lerin iş yapış şeklindeki tutarlılık, başarıyı doğrudan etkilemektedir. İşletmenin iş yapış şekli, standart olmalı; departmana, çalışana veya müşteriye göre değişiklik göstermemelidir. Süreçleri standartlaştırmak için dijital dönüşümün sunduğu uygulama ve yazılımlardan yararlanılmalı, kontrol edilebilir ve güncellenebilir bir yapı oluşturulmalıdır.

İşbirliklerine ağırlık verin

KOBİ'ler iş alanlarını büyütmek için işbirliklerine açık olmalıdır. Farklı sektördeki diğer işletmelerle yapılacak işbirlikleri, hem işletmeye gelir sağlayacak hem de mevcut ve potansiyel müşteriler nezdinde iletişime katkı sunacaktır.

İşletmenin dijital kimliğine önem verin

Günümüzde arama motorları, işletmelerle ilgili bilgilere ulaşma konusunda kullanıcılarına tüm kolaylıkları sunuyorlar. Arama motorlarında KOBİ ile ilgili araştırma yapıldığında kullanıcı karşısına çıkan bilgilerin, görsellerin ve yorumların kalitesi, işletme hakkında ilk izlenimi oluşturuyor. Dijital kimlik olarak tanımlanan işletmeler ile ilgili bu bilgilerin doğruluğu, görsel kalitesi ve yorumların olumluluğu gibi konular KOBİ'ler için her zamankinden daha fazla önem taşıyor.

Sosyal medyada aktif olun

Türkiye’de toplamda 60 milyondan fazla internet kullanıcısı bulunuyor. Öte yandan ülke nüfusunun hemen hemen %70'i ise sosyal medya kullanıcısı. Dolayısıyla KOBİ'ler başta sosyal mecralar olmak üzere, iş, ürün ve hizmetleriyle ile uyumlu tüm platformlarda yer almalıdır. KOBİ’lerin sosyal medya mecralarında düşük maliyetlerle düzenli reklamlar vererek ve hedef kitlelerin bulunduğu alanlarda görünür olarak, ürün ve hizmetlerini bu mecralar üzerinden de hedef kitleler ile buluşturmaları mümkündür.

Eğitimleri asla ertelemeyin

KOBİ'ler personel eğitimlerini ve personele yapılacak diğer harcamaları gider olarak değil, yatırım olarak görmelidir. İşletmenin faaliyet gösterdiği alandaki yeniliklerle ilgili eğitimlerin yanı sıra yönetim, pazarlama, müşteri ilişkileri, dış ticaret, e-ticaret gibi alanlarda mevcut personelin düzenli olarak eğitimler alması, işletmenin sektöründe bir adım önde olmasını beraberinde getirmektedir.

Mobili ihmal etmeyin

Dünya ve Türkiye nüfusunun neredeyse tamamı olarak tanımlanabilecek büyük bir kitle gününü mobil cihazlarda geçiriyor. Mobil internet trafiği ise her geçen gün hızla artış gösteriyor. KOBİ'ler web sitelerini bu bilinçle tasarlamalı, sitenin mobil cihazlara uyumlu bir tasarıma sahip olmasını ve mobil versiyonunun bulunmasını öncelik olarak görmelidir.

Müşteri ilişkilerini merkeze koyun

Günümüzde özellikle dijital alanın da getirdiği olanaklar dolayısıyla KOBİ'ler için müşteri ilişkilerinin yönetimi her zamankinden daha zor durumda. Her memnun müşterinin işletmeye yeni müşteriler kazandırabileceği gibi, memnun olmayan her müşterinin de potansiyel müşterileri kaybettireceği unutulmamalıdır. KOBİ’ler müşteri ilişkileri yönetiminde de mümkünse online çözümlerden yararlanmalı, müşteri ile ilişki yönetimi süreçlerini de dijitalleştirmelidirler.

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